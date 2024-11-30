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В Туле пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного пространства

В Туле пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного пространства

Участники конкурса — администрации городских округов, городских и сельских поселений Тульской области.

Победителей определят в категориях: «городской населенный пункт», «сельский населенный пункт».

Заявки на участие в конкурсе направляются с 25 ноября по 16 декабря на адрес электронной почты: [email protected]. С 17 по 18 декабря — рассмотрение и оценка заявок комиссией в соответствии с установленными критериями. Не позднее 20 декабря — определение победителей конкурсной комиссией. 

Победителей, занявших первые три места в каждой из категорий, поощрят световой декоративной конструкцией.

Организатор конкурса — Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

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