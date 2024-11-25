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Тульские рукопашники привезли 8 медалей из Калининграда
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские рукопашники привезли 8 медалей из Калининграда

В самом западном регионе России состоялся турнир, посвящённый памяти мастера спорта России Олега Бутейко.

Соревнования проходили в юбилейный, 20-й раз. По итогам поединков воспитанники тульской спортивной школы «Металлург» показали следующие результаты:

  • 1 место – Евгений Гарбуз, в. к. 57 кг, 14-15 лет,
  • 1 место – Алина Нефедова, в.к. 53 кг, 16-17 лет,
  • 2 место – Ярослав Лапин, в. к. 44 кг, 12-13 лет,
  • 2 место – Софья Тарасова, в.к. 53 кг, 14-15 лет,
  • 2 место – Александра Шубина, в. к. 64 кг,
  • 3 место – Антон Серегин, в. к. 57 кг, 12-13 лет,
  • 3 место – Данила Поляков, в. к. 67 кг, 16-17 лет,
  • 3 место – Магомед Багомедов, в.к. 62 кг.

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Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев и Андрей Гарбуз.

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