Тульские рукопашники привезли 8 медалей из Калининграда

Соревнования проходили в юбилейный, 20-й раз. По итогам поединков воспитанники тульской спортивной школы «Металлург» показали следующие результаты:

1 место – Евгений Гарбуз, в. к. 57 кг, 14-15 лет,

1 место – Алина Нефедова, в.к. 53 кг, 16-17 лет,

2 место – Ярослав Лапин, в. к. 44 кг, 12-13 лет,

2 место – Софья Тарасова, в.к. 53 кг, 14-15 лет,

2 место – Александра Шубина, в. к. 64 кг,

3 место – Антон Серегин, в. к. 57 кг, 12-13 лет,

3 место – Данила Поляков, в. к. 67 кг, 16-17 лет,