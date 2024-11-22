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Тулячка Татьяна Реброва поборется за полмиллиона рублей в шоу «Ярче звёзд»
Фото предоставлены каналом ТНТ.

Тулячка Татьяна Реброва поборется за полмиллиона рублей в шоу «Ярче звёзд»

23 ноября в 21.00 на ТНТ выйдет новый выпуск второго сезона. Это шоу, в котором талантливые люди перевоплощаются в звезд со всего мира, исполняя их хиты.

Участницей субботнего эфира станет Татьяна Реброва.

— Я не участвовала раньше в подобных проектах. Но понимаю, что надо двигаться вперёд, заявлять о себе. Это новый удивительный опыт!

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Девушка рассказала, что с раннего детства мечтала стать певицей, но родители настояли на получении профильного образования. В итоге Татьяна успела поработать в типографии на разных направлениях. 

Татьяна Реброва о своих любимых местах в Туле:

— «Искра» и Казанская набережная — это любовь! Там так атмосферно, уютно и свободно. И Ясная Поляна, конечно! Это история. И там тоже своя атмосфера.

Татьяна Реброва об образе, в который ей предстоит перевоплотиться:

— Эта певица кажется хрупкой и нежной, при этом в ней есть огонь и энергия. Я думаю, что в этом мы с ней похожи.

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В кого из популярных звезд перевоплотится Татьяна Реброва — узнаем уже в субботу! 

 

Новый сезон шоу «Ярче звезд» — это яркие музыкальные выпуски, в каждом из которых соревнуются между собой четыре команды. В каждой команде — по три участника. Их главная задача — совместными усилиями показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта, как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз в размере 500 000 рублей, а также возможность принять участие в суперфинале. 

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