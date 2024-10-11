Пьяный житель Киреевска пытался задушить знакомую: суд огласил приговор

В Киреевске ранее судимый Виталий З. признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 9 июня пьяный обвиняемый поругался с подругой и несколько раз ударил её кулаками по голове. После этого мужчина душил женщину до тех пор, пока та не потеряла сознание. Потерпевшая пришла в себя через несколько минут и вызвала полицию. Прибывшие стражи порядка задержали мужчину, который не торопился никуда уходить, а продолжал оскорблять свою жертву.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.