Первый в истории матч «Молодёжная классика» между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» пройдёт в Туле на стадионе «Арсенал» 7 декабря. Начало в 13.00.

В АКМ рассказали о логотипе чемпионата.

За основу взят щит как главный символ оружейной столицы. Внутри расположены три основные башни Тульского кремля — это самая знаменитая достопримечательность Тулы.

В центре композиции кремля стоит башня Одоевских ворот. В древности от этой башни вела дорога, с которой начинался путь в город. Это отлично перекликается с первым в истории матчем на открытом воздухе как яркий символ начала большого пути.

Слева — башня Пятницких ворот. Другое название башни — «Красная». В декоре башни нет белокаменных деталей — яркое олицетворение красной звезды на форме тульской команды и одного из основных цветов клуба.

Справа располагается Наугольная башня. Она находится ближе к реке Упе, а набережная — визитная карточка города. Эта башня единственная, не тронутая реставрацией. Синий цвет реки — второй основной оттенок тульской формы.

Красно-синие цвета — это основные цвета играющих клубов — «Академии Михайлова» и «СКА-1946».

Паттерн выполнен из «ласточкиных хвостов» стен Тульского кремля. Основное назначение зубцов — оборонительное. Они прикрывают от обстрела личный состав защитников крепости, как и хоккеисты защищают ворота.

В таком расположении зубцов элегантно из пустоты проявляется буква «Т», первая буква в названии города Тулы.