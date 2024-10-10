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В Новомосковске средняя зарплата достигла 77 тысяч рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске средняя зарплата достигла 77 тысяч рублей

В городе создали 127 рабочих мест.

Глава Новомосковска Руслан Бутов рассказал о текущей ситуации в муниципалитете и реализации проектов. По его словам, социально-экономическая ситуация в районе стабильная — средняя зарплата порядка 77 тысяч рублей. Это выше средней по экономике в регионе.

Инвестиции в этом году составили более 23 млрд, создано 127 рабочих мест. Это удалось благодаря строительству трех объектов: терминально-складского комплекса, объекта для хранения и переработки зерна и отделения фасовки и производства пластиковой тары. Также запланировано строительство комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа на следующий год. 

— Идет ремонт двух школ. К следующему учебному году они откроют свои двери для 1200 школьников. Кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью. На ремонт лыжной базы в Новомосковске выделено почти 10 млн рублей. Работы завершат до конца ноября, — отметил Руслан Бутов. 

В Новомосковске планируется реконструкция одной из главных магистралей города — улиц Куйбышева, Пашанина и Рязанского шоссе. Участок дороги, ведущий в сторону Рязанской области, расширят. Губернатор Дмитрий Миляев поручил разбить реализацию проекта на этапы и начать работы уже в следующем году. 

До конца года разработают концепцию реконструкции детского парка, включающую восстановление истока реки Дон.
 

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Автор:
сегодня, в 14:08 −1
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