Аналитика. Время первых. «Арсенал» сыграл вничью в Калининграде

Фото ФК «Балтика».

Однако «Арсенал» играл бодро и собранно. Ничья 0:0 сохранила тулякам первое место в турнирной таблице.

Поезда в Калининград – это в каком-то смысле свидание с бывшими или даже бывшими будущими. Как не вспомнить недавнее громкое предложение главному тренеру «Арсенала» Александру Сторожуку сменить Тулу на Калининград, которое он отверг. А еще главный спонсор «Балтики» – компания «Ростех», еще недавно помогавшая «Арсеналу». Да и руководит калининградцами Андрей Талалаев – тренер, который именно тульским командам противостоит достаточно успешно.

В прошлом году, например, со своими «Химками» обыграл «Арсенал» и в Туле, и на своем стадионе.

Матч «Химок» в Туле запомнился еще и тем, что уже после пресс-конференции, когда все выключили диктофоны, Андрей Викторович сказал о том, что команда «Арсенал» по предыдущим матчам ему очень понравилась, и скоро она будет играть в результативный футбол. То есть в каком-то смысле «Химкам», по его мнению, повезло сразиться с «Арсеналом» в нужное время, в нужный час. Напомним, было это ровно год назад, сразу после Дня города Тулы, и с того поражения «Арсенал» действительно начал набирать ход.



Вообще есть по современным понятиям устаревший тезис – для того, чтобы построить свою команду, тренеру нужно три года. Почему устаревший – да потому что в нынешних условиях столько времени мало какой специалист получает. Всем подавай победы здесь и сейчас, в некоторых командах за сезон летят по несколько тренерских голов. Александр Сторожук в этом смысле оказался практически в идеальных условиях – время на то, чтобы построить свою команду у него было.

Да, может, не все так идеально с кадрами, кто-то имеет возможность более конкретного усиления. Но в Туле – другая история.

Сохранив костяк прошлогодней команды, Сторожук продолжает лепить команду мечты, в которой очень многое значат сыгранность, тактический замысел, понимание футболистами маневров друг друга. Не зря неделю назад, после игры с «Уралом» Александр Сторожук говорил о стратегии на турнир, которую выстраивал его тренерский штаб, и о том, что стратегия эта работает. То есть все, что происходит с «Арсеналом» – это результат конкретной, понятной руководству работы. А у главного тренера тульской команды сейчас как раз тот самый третий сезон, когда можно пожинать плоды всей предыдущей работы. Порядок бьет класс. Была когда-то и такая подустаревшая формула успеха.



История всегда творится незаметным образом. Конечно, сыграно еще всего ничего, впереди много матчей и толстосумы только просыпаются. Но пока факт остается фактом – с начала сезона «Арсенал» уверенно идет на первом месте, и после трех подряд матчей с фаворитами турнира эту позицию за собой удерживает. После поездки в Калининград вообще установлен рекорд продолжительности стартовой беспроигрышной серии «Арсенала» в первой лиге – 11 матчей подряд. До этого была десятиматчевая беспроигрышная полоса команды Дмитрия Аленичева была больше десяти лет назад – в сезоне-2013/2014.

Первое место – вообще камень преткновения в нашей истории. Впервые, за все время участия в чемпионатах СССР, победу в том турнире, в котором команда выступала, туляки добились только в 1997 году, опередив такого гранда, как «Локомотив» из города Лиски, которого боялись весь сезон. Но ни в одном из турниров, когда команда выходила в Премьер-лигу, «Арсенал» не был первым. В сезоне 2013/14 первое место выиграла «Мордовия» из Саранска, в сезоне 2015/16 – «Газовик» из Оренбурга.

Быть первым – это тоже искусство; задача, которую надо выдержать еще и ментально. О чем, в общем-то, Александр Сторожук говорит с первого тура – к статусу лидера надо быть готовым еще и психологически. В Калининграде, между прочим, после матча констатировали, что их команда сыграла вничью именно с лидером турнира. И только потом уже говорили о том, что в их пользу не назначили два пенальти, что во втором тайме хозяева полностью владели преимуществом. То есть, даже если бы гости забили два случайных гола, уж одним невероятно красивым «Балтика» бы точно ответила. Ну о чем еще после 0:0 обычно все у нас пишут.

Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции о пенальти тоже, кстати, вспомнил, назвав его двухсотпроцентным. На телеповторе, если покрутить момент со всех сторон, тоже иногда кажется, что толчок в спину скорее был, чем не был. Но с другой стороны судья же не телевизор смотрел, он как раз и находился прямо напротив эпизода, все происходило на его глазах. На расстоянии в несколько метров нарушения он не разглядел. В пылу борьбы футболисты по свежим следам его, кстати, и не особо требовали.

Все публичные выступления тренеров надо все же отчасти рассматривать и как меры воздействия на собственную команду, она ведь тоже и почитает потом, и посмотрит. Андрей Талалаев свою пресс-конференцию начал со слов, что по тому футболу, который его команда показала во втором тайме, он результатом недоволен. А по тому, который был в первом, интересно, доволен? Ведь первая половина матча очевидно прошла с преимуществом «Арсенала». Настолько, что спустя четверть часа хозяевам пришлось срочно производить рокировки на поле, и гасить таким образом пожар, который полыхал на левом фланге атаки «Арсенала».

То, что тульская команда в дебюте матча не смогла дожать и забить, отчасти все равно было волей провидения. Удар Ткачева в дальний гол, например, был очень хорош – голкипер Бориско с трудом с ним справился и перевёл мяч на угловой. Хороший момент был и у Малика, с пятачка перед воротами переправлявшего мяч в цель. Все произошло настолько стремительно, что даже на нескольких повторах не разглядеть, был ли у Малика вообще шанс переправить мяч в нужном направлении, находясь между вратарем и защитником. Но касание он в любом случае успел сделать.

Вообще прогресс в действиях Малика по сравнению с первыми его матчами, очень заметный, причем как раз в сторону той самой уверенности в себе.

С Окоронкво его все равно будут еще долго сравнивать, но то, что атака «Арсенала» расцвела именно с появлением Малика – факт. Получается, что структурно в игре «Арсенала» был нужен именно такой нападающий – успешный в силовых единоборствах, на которого можно забросить мяч, и он убежит от любого защитника. Малик хорош еще и в подыгрыше. Может, как раз потому, что только появился в команде, и некий пиетет перед опытными партнерами присутствует. Где надо он проявляет технику, очень даже, как выяснилось, неплохую, но и не жадничает, если есть возможность всегда обыгрывается с партнерами. В начале второго тайма Малик почти идеально успел найти пасом между двумя защитниками выбегавшего к воротам Липового, но тот не сумел на ходу обработать мяч.

Андрей Талалаев после матча говорил о том, что он пытался сыграть за счет того, что на скамейке «Балтики» более яркие исполнители, чем у «Арсенала». Конечно, роскоши подержать в запасе футболистов калибра Мохаммада и Эльдарушева у «Арсенала» нет. Ну а что там, в самом деле невероятного сотворила эта парочка во втором тайме после выхода на поле? Удар Эльдарушева с близкого расстояния после навеса Мохаммада, с которым уверенно справился Левашов? Ну так и он наносился в борьбе, подстроиться под мяч нападающему хозяев было очень непросто. Наверное, с таким соперником, как «Балтика», сложно было рассчитывать на доминирование все девяносто минут. Но со всеми угрозами тульская команда справилась.

0:0 в Калининграде – стратегически хороший результат.

Статистика игры

«Балтика» – «Арсенал» – 0:0.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Исаенко, Андраде, Мендель (Титков, 77), Саусь, Пряхин (Ковалёв, 89), Аппаев (Эльдарушев, 61), Никишин (Петров, 46), Лисакович (Мохаммад, 61).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Волков, Семенчук, Попов, Кайнов, Цараев (Коротков, 84), Лёвин (Шевченко, 84), Ткачёв (Жилкин, 69), Липовой (Раздорских, 84), Одейинка (Турищев, 65).

Предупреждены: Пряхин – Попов.

Судья – Анатолий Жабченко (Краснодар).

21 сентября. Калининград. Стадион «Ростех-Арена».

