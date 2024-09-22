  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. На Первом ратном поле России отметили 644-ю годовщину Куликовской битвы. Фоторепортаж - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Первом ратном поле России отметили 644-ю годовщину Куликовской битвы. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

На Первом ратном поле России отметили 644-ю годовщину Куликовской битвы. Фоторепортаж

Это было грандиозно!

Главный праздник Первого ратного поля России отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В этом году годовщина Куликовской битвы совпала с официально установленным Днем воинской славы России и праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

На Красном холме гости праздника узнали о походном быте русского войска, погостили в ордынской юрте, познакомились со средневековой модой, приняли участие в посвященных ремеслам XIII–XIV веков мастер-классах, в исторических играх.

PAV-3382_result.jpg

Увидели зрелищную театрализованную реконструкцию эпизодов средневекового сражения. Вновь сразились Пересвет и Челубей, а ратники князя Дмитрия Донского атаковали ордынцев, пока не обратили их в бегство.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетителям показали турнир по историческому бою и познакомили с ремеслами мастеров прошлого — гончаров, кузнецов, ткачей и ювелиров.

На двух площадках праздника выступили исполнители средневековой музыки из Москвы и Тулы. За военно-патриотическое музыкальное настроение на празднике отвечали Губернаторский духовой оркестр  и оркестры Тульской области.

PAV-3191_result.jpg

Поклонников средневековых мотивов на Красном холме ждали выступления мастеров смешения стилей «Broken DroneZ» и этно-фолк проекта «BAYSARA». В Моховом аутентичную музыкальную атмосферу создавала тульская фолк-группа LaVerden.


 

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
музей-заповедник Куликово полепраздник
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Аналитика. Время первых. «Арсенал» сыграл вничью в Калининграде
Аналитика. Время первых. «Арсенал» сыграл вничью в Калининграде
«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей
«Арсенал» сыграл вничью с «Балтикой» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.