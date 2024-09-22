На Первом ратном поле России отметили 644-ю годовщину Куликовской битвы. Фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Это было грандиозно!

Главный праздник Первого ратного поля России отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В этом году годовщина Куликовской битвы совпала с официально установленным Днем воинской славы России и праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

На Красном холме гости праздника узнали о походном быте русского войска, погостили в ордынской юрте, познакомились со средневековой модой, приняли участие в посвященных ремеслам XIII–XIV веков мастер-классах, в исторических играх.

Увидели зрелищную театрализованную реконструкцию эпизодов средневекового сражения. Вновь сразились Пересвет и Челубей, а ратники князя Дмитрия Донского атаковали ордынцев, пока не обратили их в бегство.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом посетителям показали турнир по историческому бою и познакомили с ремеслами мастеров прошлого — гончаров, кузнецов, ткачей и ювелиров.

На двух площадках праздника выступили исполнители средневековой музыки из Москвы и Тулы. За военно-патриотическое музыкальное настроение на празднике отвечали Губернаторский духовой оркестр и оркестры Тульской области.

Поклонников средневековых мотивов на Красном холме ждали выступления мастеров смешения стилей «Broken DroneZ» и этно-фолк проекта «BAYSARA». В Моховом аутентичную музыкальную атмосферу создавала тульская фолк-группа LaVerden.



