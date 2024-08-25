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В этом году в Тульской области откроются еще 15 «Пятерочек» и «Чижиков»

В этом году в Тульской области откроются еще 15 «Пятерочек» и «Чижиков»

Об этом говорили на встрече представителей X5 Group и врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

25 июля Дмитрий Миляев обсудил с представителями X5 Group на региональной конференции в Центре «Мой бизнес» развитие сотрудничества торговых сетей и региона. В состав X5 Group входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Говорили о развитии локальных брендов. Проект «Сделано в Тульской области» работает в регионе с 2020 года, он помогает развитию местной продукции и ее производителям.
 
Меря поддержки - разные, но главное - надежный рынок сбыта, доступ к крупным торговым сетям.

Как рассказали представители Х5 Group, сегодня в магазинах компании представлена продукция 36 предприятий Тульской области. Среди них «Каргилл», «Авангард», «ТМК», «Белевская пастила» и др. 

- В этом году в Тульской области откроются 15 новых магазинов торговых сетей X5. Задача — обеспечить полки магазинов товарами, произведенными местными производителями, в том числе малым бизнесом. Мы развиваем новые форматы, создавая единую платформу взаимодействия с партнерами и привлекая их к сотрудничеству. И мы надеемся на качественное движение в этом направлении при поддержке правительства Тульской области, – подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group Василий Пушкин. 


На конференции участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса с участием Корпорации МСП, а также рыночные тенденции и стратегии торговых сетей. В рамках мероприятия презентовали продукцию проекта «Сделано в Тульской области» и провели закупочные сессии.  

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