Экстрим, сила и выносливость: Тула примет «Гонку героев»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В экстремальном забеге с препятствиями примут участие 2500 человек. Публикуем условия и программу забега.

Что: «Гонка героев», экстремальный забег с препятствиями.

Где: парк активного отдыха города Тулы «Некрасово».

Когда: 24 августа.

Возрастной ценз: для участников 18+, для зрителей 0+.

Любителей экстремального спорта ждет трасса длиной почти 9 км и 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности: «двойное вращение», «лестница» и другие.

Пройти их необходимо только за счет силы рук, не касаясь земли.

Отдельную сложность трассе добавляют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи, преодолевая которые, нужно, например, проползти под сеткой или колючей проволокой.

Кроме того, участникам предстоит преодолеть и свои страхи: чтобы пройти препятствие «проем из шин» следует пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет подъем по канату на восьмиметровый «Эверест».

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из трех форматов: индивидуальном чемпионате или массовом старте, а также в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Те любители спорта, которые не смогут собрать свою собственную команду, имеют возможность принять участие в мероприятии в формате «Место в команде». Такой формат участия дает возможность не только проверить свои силы на дистанции, но и обзавестись новыми друзьями — команды формируются из незнакомых друг с другом людей.

Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие около 600 человек. На старт «Гонки Героев» в Туле выйдут команды Сбера, ГПБ, Технической академии Росатома, Института Мосинжпроекта и других организаций.

В рамках «Гонки Героев» также пройдут Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями (OCR), в которых примут участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

— С каждым годом Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями становятся все интереснее. Каждый сезон мы увеличиваем количество городов проведения официальных стартов, поэтому в списках лидеров появляется много новых имен, что радует. Значит, спорт развивается, значит, есть интерес и большие перспективы.

Что касается Тулы, то я в большом ожидании финишного протокола, чтобы понять, кто отберется в сборную региона. Как правило, эти атлеты будут бороться за попадание в сборную России в следующем году, — прокомментировал Никита Крюков, олимпийский чемпион по лыжному спринту и главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями.

Программа мероприятия

8.30 — Открытие фан-зоны.

9.45 — Официальное открытие Всероссийских соревнований и чемпионата.

10.00 — Старт Всероссийских соревнований.

10.05 — Старт чемпионата.

10.30 — Официальное открытие «Гонки Героев».

10.45 — Массовый старт.

11.30 — Старт корпоративных команд.

13.30 — Старт команд.

13.40 — Награждение Всероссийских соревнований.

14.00 — Награждение чемпионата.

19.30 — Окончание мероприятия.

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