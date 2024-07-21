Дмитрий Миляев поздравил «Арсенал» с победой над «КАМАЗом»

Сегодняшняя победа очень важна для сохранения боевого настроя команды. «Арсенал» проявил характер и выиграл сложный матч, интрига в котором сохранялась до самых последних минут. Наши парни забили красивый гол и смогли удержать преимущество. Поздравляю команду и всех болельщиков!