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Дмитрий Миляев поздравил «Арсенал» с победой над «КАМАЗом»
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев поздравил «Арсенал» с победой над «КАМАЗом»

На 74-й минуте гол забил Кирилл Большаков.

20 июля в матче 2-го тура Первой лиги сезона 2024/2025 тульский «Арсенал» одержал победу над футбольным клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 1:0.

Врио губернатора Дмитрий Миляев поздравил клуб и болельщиков.

Дмитрий Миляев

Сегодняшняя победа очень важна для сохранения боевого настроя команды. «Арсенал» проявил характер и выиграл сложный матч, интрига в котором сохранялась до самых последних минут. Наши парни забили красивый гол и смогли удержать преимущество. Поздравляю команду и всех болельщиков!

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