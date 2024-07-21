Дмитрий Миляев поздравил «Арсенал» с победой над «КАМАЗом»

20 июля в матче 2-го тура Первой лиги сезона 2024/2025 тульский «Арсенал» одержал победу над футбольным клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 1:0.
Врио губернатора Дмитрий Миляев поздравил клуб и болельщиков.
Дмитрий Миляев
Сегодняшняя победа очень важна для сохранения боевого настроя команды. «Арсенал» проявил характер и выиграл сложный матч, интрига в котором сохранялась до самых последних минут. Наши парни забили красивый гол и смогли удержать преимущество. Поздравляю команду и всех болельщиков!