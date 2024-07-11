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Росгвардия изъяла у туляков 2000 патронов и 2 кг пороха
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Росгвардия изъяла у туляков 2000 патронов и 2 кг пороха

Силовики проверили, как жители хранят оружие.

За неделю росгвардейцы проверили условия хранения оружия больше чем у 180 жителей Тульской области. В итоге силовики составили 18 протоколов об административных правонарушениях, изъяли 10 единиц оружия, 2 тысячи патронов и 2 килограмма пороха.

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— Сотрудники Росгвардии приняли от граждан и юридических лиц почти 380 заявлений на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. Рассмотрено более 310 заявлений по оказанию государственных услуг, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Жителям региона напомнили, что оружие и патроны должны храниться в запирающемся на замок сейфе. Кроме того, передавать средство самозащиты третьим лицам запрещено.

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Автор:
сегодня, в 17:48 0
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