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Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Деспотовичем
Фото Алексея Пирязева.

Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Деспотовичем

Задолженность тянется еще с прошлого года.

«Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед нападающим Джордже Деспотовичем. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, из-за этого команда не сможет заявить новичков на матч 1-го тура Первой лиги.

Напомним, сербский нападающий покинул оружейников в начале июля 2023 года. По данным СМИ, Деспотович был недоволен своим положением в команде, в том числе невыплатой зарплаты. 

Футболист выступал за «Арсенал» с начала 2022 года. Он сыграл в 23 матчах и забил один гол. 

В прошлом году Деспотович обратился в палату по разрешению споров ФИФА с жалобой на невыплату зарплаты со стороны клуба. 

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сегодня, в 15:54 +1
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