Тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Деспотовичем

Фото Алексея Пирязева.

Задолженность тянется еще с прошлого года.

«Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед нападающим Джордже Деспотовичем. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, из-за этого команда не сможет заявить новичков на матч 1-го тура Первой лиги.

Напомним, сербский нападающий покинул оружейников в начале июля 2023 года. По данным СМИ, Деспотович был недоволен своим положением в команде, в том числе невыплатой зарплаты.

Футболист выступал за «Арсенал» с начала 2022 года. Он сыграл в 23 матчах и забил один гол.

В прошлом году Деспотович обратился в палату по разрешению споров ФИФА с жалобой на невыплату зарплаты со стороны клуба.