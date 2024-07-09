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В Тульскую область подкинули тело мертвого медведя. Спойлер: не калужского

В Тульскую область подкинули тело мертвого медведя. Спойлер: не калужского

Животное явно содержалось в клетке и умерло естественной смертью.

Myslo стали известны новые детали в истории с калужским медведем-убийцей. Несколько дней назад в соцсети «ВКонтакте» завирусился ролик, в котором тульские браконьеры якобы убили и закопали медведя, который загрыз мужчину. Видео оказалось фейком. 

Напомним, несчастный случай произошел 2 июля. Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново Калужской области. 

Как рассказал Myslo директор тульского департамента охотхозяйства Андрей Момент, на самом деле жители двух регионов просто перепутали истории. Тульские охотники не убивали калужского медведя-убийцу. Более того, его еще никто не ловил. 

— К нам в регион подкинули тело старого медведя. Ночью тушу выбросили из машины на севере Веневского района. Почти на границе с Московской областью. Утром люди увидели мертвого медведя в поле и подумали, что охотники застрелили того самого, калужского. Но это не так, — рассказал Момент.

По его словам, тульские специалисты обследовали тушу медведя и не нашли следов от огнестрельного оружия. Они сразу дали свое заключение:

хищник содержался в клетке и умер от старости. У него были сточены клыки, шерсть была в проплешинах.

— Мы не смогли увезти тело медведя сразу на ветсанутильзавод, поэтому сначала просто закопали. Позже специалисты все же увезли тушу. Жители регионов напутали истории и всполошили сразу два региона, — заключил представитель тульского минприроды.

Начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Калужской области Сергей Фурсов также подтвердил, что тульские охотники калужского медведя не убивали. По словам чиновников Минприроды, косолапого никто специально лишать жизни не будет.

— Медведь значится в Красной книге, добыча его запрещена. Мы уже оповестили охотхозяйства и охотников о сложившейся ситуации в целях недопущения подобного в будущем, — так ответили на вопрос Myslo о дальнейшей судьбе медведя-убийцы.

Как именно планируется не допускать нападения медведей на людей в будущем без отстрела, в Минприроды не уточнили.

Отметим, жители замечали медведей и в Тульской области. Ранее Myslo писал, что в Труфановском охотхозяйстве егеря обнаружили следы бурого медведя. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители.

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Автор:
сегодня, в 10:35 +3
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