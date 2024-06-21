Тульская Росгвардия приняла на службу милашку-корги

В Управлении Росгвардии по Тульской области заступил на службу новый внештатный сотрудник — вельш-корги пемброк.

Щенок специального назначения по имени Кай закреплён за пресс-службой и имеет право находиться в любом подразделении территориального управления. Ему недавно исполнилось 3 месяца, и в преддверии Дня кинологических подразделений Росгвардии, в свою первую прогулку он приехал на занятие к кинологу ОМОН «Молот».

Сейчас малыш осваивает базовые команды: «ко мне», «сидеть», спускаться с лестницы». Но в перспективе вместе со старшими «коллегами» будет углубленно изучать все тонкости работы служебных собак.

И все же главное призвание Кая — быть милейшей булочкой, и это у него выходит на отлично! Не имея особых навыков, он уже стал всеобщим любимцем.