Дело экс-полицейских, крышевавших игорные клубы в Туле: как двум фигуранткам удалось скрыться?

Евгения Парамонова и Наталья Ишкова уже несколько лет находятся в бегах.

Несколько дней назад Тульский областной суд рассмотрел апелляцию так называемой «Бильдербергской группы»: пятеро туляков были признаны виновными в организации преступного сообщества и проведении азартных игр.

Напомним, на скамье подсудимых оказались двое бывших сотрудников полиции, Мартин Бетеев и Никита Лубенский, а также Наталья Ишкова, Евгения Парамонова, Сергей Минайчев и Виталий Сапронов.

Еще до избрания меры пресечения, летом 2021 года, территорию РФ покинула Евгения Парамонова. В беседе с журналистом Myslo женщина заявила, что «устала от происходящего цирка». Дело в отношении Парамоновой было выделено в отдельное производство. Оставшихся фигурантов дела осудили в декабре 2022 года, назначив им солидные сроки.



А на апелляции 31 мая выяснилась интересная деталь: еще одной обвиняемой, которая находилась на домашнем аресте, удалось обхитрить конвой и сбежать из России накануне оглашения приговора. Наталья Ишкова уже несколько лет находится в бегах — её приговор суд оставил без изменений.