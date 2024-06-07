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  4. Дело экс-полицейских, крышевавших игорные клубы в Туле: как двум фигуранткам удалось скрыться? - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Дело экс-полицейских, крышевавших игорные клубы в Туле: как двум фигуранткам удалось скрыться?

Дело экс-полицейских, крышевавших игорные клубы в Туле: как двум фигуранткам удалось скрыться?

Евгения Парамонова и Наталья Ишкова уже несколько лет находятся в бегах.

Несколько дней назад Тульский областной суд рассмотрел апелляцию так называемой «Бильдербергской группы»: пятеро туляков были признаны виновными в организации преступного сообщества и проведении азартных игр.

Напомним, на скамье подсудимых оказались двое бывших сотрудников полиции, Мартин Бетеев и Никита Лубенский, а также Наталья Ишкова, Евгения Парамонова, Сергей Минайчев и Виталий Сапронов. 

Еще до избрания меры пресечения, летом 2021 года, территорию РФ покинула Евгения Парамонова. В беседе с журналистом Myslo женщина заявила, что «устала от происходящего цирка». Дело в отношении Парамоновой было выделено в отдельное производство. Оставшихся фигурантов дела осудили в декабре 2022 года, назначив им солидные сроки.

А на апелляции 31 мая выяснилась интересная деталь: еще одной обвиняемой, которая находилась на домашнем аресте, удалось обхитрить конвой и сбежать из России накануне оглашения приговора. Наталья Ишкова уже несколько лет находится в бегах — её приговор суд оставил без изменений.

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