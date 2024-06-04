Баскетбольная команда «Арсенал» стала победителем первенства ЦФО среди ветеранов

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

С 30 мая по 2 июня в Воронеже прошел 25 международный фестиваль баскетбола «Незабудка».

В рамках соревнований состоялось первенство ЦФО среди ветеранов в возрастной категории 50-55 лет.

По итогам выступлений команда тульского «Арсенала» заняла первое место.

Лучший центровой — Евгений Ничутин. MVP — Денис Лепихов.

Андриан Морозов награжден благодарностью минспорта Воронежской области за многолетние активное участие в организации международного фестиваля «Незабудка».

Команда «Арсенал» в категории 60+ заняла второе место в рамках фестиваля. Лучший нападающий — Андрей Симонов. Лучший защитник — Геннадий Толмачев.

В соревнованиях приняли участие баскетболисты из Донецка, Таджикистана, Москвы, Калуги, Белгорода, Жуковского, Твери, Серпухова, Липецка, Краснодара, Брянска и Тулы.