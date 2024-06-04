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  4. Новости Тулы и области – лента тульских новостей за 16 ноября 2021 года - MySlo.ru
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Банк России приглашает туляков на выставку «Путешествие в детство»

Банк России приглашает туляков на выставку «Путешествие в детство»

Экспозицию можно увидеть в пос. Плеханово, а также в Белеве и Одоеве.

Сразу в нескольких населенных пунктах Тульской области Банк России открыл фотовыставку «Путешествие в детство». На ней представлены увеличенные изображения памятных монет, посвященных сказкам, детскому кинематографу и мультфильмам.

Посетители познакомятся с монетами, которые посвящены героям мультфильмов «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Маша и Медведь», «Бременские музыканты», «Морозко» и многим другим. Также можно будет увидеть монеты, созданные в честь детских художников и писателей.

На фотополотнах есть и интересные факты о сюжетах, и сведения о создателях, которые трудились над монетами. Взрослым выставка поможет отвлечься от забот и погрузиться в атмосферу детства, вспомнить любимые сказки и мультфильмы.

Экспозицию можно увидеть до 20 июня в Белевской библиотеке им. В. А. Жуковского, Одоевской районной библиотеке им. Н. В. Денисова и в культурно-досуговом центре «Плехановский».

 

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