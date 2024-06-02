Чудеса закончились. «Арсенал» остался в первой лиге

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

На своем стадионе, при максимальной болельщицкой аудитории, тульская команда пропустила два безответных мяча от «Пари-НН» и оставила надежды на повышение до следующего года.

Конечно, закрытие сезона виделось не таким. Причем во всех смыслах. Еще не так давно оно и таким не виделось. Нужно ли напоминать, как бесславно играла команда «Арсенал» всего год назад? Год — это не такой и большой срок по футбольным меркам. Особенно с учетом, что с лета началось строительство совсем новой команды.

Или как «Арсенал» начинал этот чемпионат — дома, против «Ленинградца» Сергея Кирьякова, только поднявшегося из второй лиги. Последние минуты, игра рукой. И Михаил Левашов отбивает пенальти, спасая игру, которая для Кирьякова имела особую цену. «Ленинградец» в итоге вылетел, а «Арсенал» был в шаге от повышения. Всего за год столько всяких событий.

Самый главный итог матча с «Пари-НН», помимо результата как такового, это, конечно забитый насколько было возможно, а на глаз даже сверх того, стадион «Арсенал», который все девяносто минут матча жил игрой, гнал вперед свою команду.

Не припомнить, когда последний раз на трибунах было так жарко. С того времени, как команда бесславно вылетела в первую лигу, точно нет.

Ни разу за это время не было ощущения, что клуб «Арсенал» по-настоящему готов вернуться. Даже когда команда Сторожука набрала ход, лейтмотивом все равно неслось — спонсоры, лицензирование, стадион. Стадион, лицензирование, спонсоры. Команда претендовала даже на прямой выход, но от главного тренера впрямую так и не было озвучено, что есть такая цель — Премьер-лига. Хотя по факту это было уже понятно.

Наверное, он понимал, что с нынешним составом, если дойдет до прямого противостояния, вот как сейчас, против команды из элиты будет невероятно трудно. Чтобы побеждать «Пари-НН», даже в не лучшем его состоянии, нужно везения немножко больше, чем на один матч в Нижнем Новгороде. Все-таки в первой игре, складывалось ощущение, соперник недооценил «Арсенал».

Состав у Нижнего Новгорода куда более крепкий, чем у Тулы. Да еще с длиннющей скамейкой запасных. Это не оправдание. Просто в Премьер-лиге комплектование ведется совсем по другому. Одним составом, с небольшими перестановками, сезон не отбегаешь. Для примера вспомним, как наш «Арсенал» начинал свой последний сезон в Премьер-лиге, когда вылетал.

В стартовой игре чемпионата в Москве с «Локомотивом» на скамейке запасных были Левашов, Артем Суханов, Бурлак, Довбня, оба Кангвы, Ламек Банда, Пантелеев, Тудорие, Панченко, Луценко, ну и легенду номер 17 выведем за скобки. Ничего себе, да? Вот, собственно, у Нижнего сейчас примерно та же ситуация. Скажем, после первого матча многие болельщики сокрушались, что Гоцуку не показали красную карточку, тогда в ответном матче в Туле было бы легче. Ну вот в ответной игре Гоцука в стартовом составе не было, а легче не стало.

Зато, например, у соперника вышел Царукян, нечасто попадающий в состав, и был одним из лучших в атаке. Вывод из этого прост — у «Арсенала» банально не хватило запаса прочности. У Нижнего, когда стало подгорать, оказалось достаточно резервов, чтобы встряхнуть игру, у Сторожука такой возможности просто не имелось. Ставка была все так же — на самоотдачу, фарт, умение выжимать максимум из минимальных шансов. В первой игре это сработало. И ведь были шансы, что все получится и сейчас. Ну так, если вспоминать.

Фантастический удар Максима Кайнова при счете 0:1. Его повтором можно любоваться столько же, сколько созерцать огонь, воду и как другие работают.

И как ни смотри, всякий раз будешь сокрушительно цокать языком — мяч буквально в последний момент сделал разворот, и полетел не в сетку, а мимо штанги. Перед самым перерывом мог замкнуть передачу на дальней штанге невезучий Ботака. Но мяч летел слишком низко от земли, Ботака так и не сложился, чтобы удачно его принять. У Окоронкво была пара возможностей отличиться, но оба раза он плохо распорядился мячом. К сожалению, испытание Премьер-лигой у Джонатана не получилось, не очень получается биться с более мастеровитыми защитниками.

Семнадцать забитых в чемпионате мячей все равно говорят сами за себя, но пока Джонатан выигрывает эпизоды, а не сражения. Повторимся, это его первый на большом уровне сезон в жизни. Опыт сам не приходит. И как бы неудачно в итоге всё не сложилось, смотреть на игру «Арсенала» было значительно приятнее, чем на бесконечные стенания гостей, которые с приближением конца матча валились в судорогах на поле едва ли не каждую минуту.

Понятно, усталость, жесткая игра, но, по сути, это выглядело свидетельством установки от главного тренера Саши Илича, которую он озвучил после матча: победить любой ценой. Установка «победить любой ценой» от «Арсенала» смотрелась значительно спортивнее, чем от его соперника. Взглянем на случившееся по другому. «Арсенал» не проиграл стыковые матчи, а получил переэкзаменовку для исправления. И важно теперь не только, кто будет тренировать команду в следующем чемпионате, тем более Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что он продолжает работу в Туле.

Не менее существенно, кто будет на хозяйстве — руководителем клуба. Недавний ажиотаж с лицензированием стадиона возник же не на пустом месте.

Вообще-то предельная вместимость в пресловутые 4 997 зрителей и проблемы с обеспечением безопасности были с начала сезона.

Получается, за год в этом направлении не было сделано ничего. И с начала года на стадионе ничего не сделано, хотя, вроде бы, селекцию проводили с учетом того, что команда будет бороться за место в первой четверке. На что была надежда? Даже ситуация с переносом первой весенней игры в Москву нисколько не насторожила. Кстати, проблема с полем тоже никуда не делась. Снега зимой опять навалит, а потом он начнет таять. Где будет играть «Арсенал» будущей весной?

Присутствовавший на матче исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев после игры заявил о новых победах тульского футбола, которые будут достигнуты в новом сезоне. Надеемся, что в отношении инфраструктуры эти победы тоже предусматриваются. Иначе какой смысл в спортивных победах, если судьба команды опять будет решаться не на поле, а приехавшей из Москвы строгой комиссией. Команде, безусловно, огромное спасибо за сезон.

Не только за четвертое место и надежду на возвращение. Спасибо за то, что нынешний «Арсенал» вернул болельщикам веру в футбол, живые эмоции на трибуны. Вернул, в конце концов, уверенность в то, что в футбол играют те, кто любит эту игру больше тех бонусов, которые за любовь прилагаются.

«Арсенал» — «Пари НН» — 0:2 (0:1).

Голы: Боженов (19), Ботака-Иобома (58, в свои ворота).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома, Попов (Барков, 78), Суханов, Кайнов, Макаров (Лёвин, 46), Шевченко (Ндука, 46), Гелоян (Хабибов, 25), Окоронкво. «Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Боженов, Ермаков (Шнапцев, 70), Каккоев (Гоцук, 70), Калинский, Стаматов, Тихий, Трошечкин (Кучаев, 25), Царукян (Кутателадзе, 75), Зе Турбо. Предупреждены: Попов — Шнапцев. Судья — Павел Кукуян (Сочи).

1 июня. Тула. Центральный стадион.