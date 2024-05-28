Тренер «Арсенала» Сторожук: «В Нижний Новгород поедем на двух автобусах, а жить будем в пригороде»

Фото Алексея Пирязева.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, что в команде «Пари НН» много квалифицированных футболистов.

— Они третий год в РПЛ, это уже опыт. Нам интересно проверить себя на этом уровне. За такое время что-то отработать под соперника невозможно. В Ярославль на заключительную игру первенства мы ездили на автобусах — после этого надо два дня отходить. Одна тренировка, а завтра уже уезжаем. Когда готовиться и что-то отрабатывать? Теорию провели, прошлись по индивидуальным характеристикам нижегородцев. Все! Здесь больше ничего не сделаешь. Впрочем, соперник, уверен, в такой же ситуации, — заявил Сторожук в интервью порталу Metaratings.

Почему тульская делегация поедет на автобусах, тренер объяснил так:

— Нас поставили в рамки. В «стыках» могли угодить на пять команд РПЛ — мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На десять можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать? Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде.

Напомним, первый стыковой матч с «Пари НН» оружейники сыграют 29 мая в 19.15.