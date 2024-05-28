В торговой точке Тулы таможенники нашли более 1000 пачек контрафактных сигарет

Фото Тульской таможни.

Сотрудники Тульской таможни выявили 1284 пачки сигарет без обязательной маркировки и акцизных марок. Рейд был проведен совместно с региональным УМВД.

В ходе таможенного осмотра в одной из торговых точек Тулы были выявлены немаркированные импортные сигареты, а также табачная продукция с акцизными марками Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Тульской таможни, сотрудники полиции изъяли табачную продукцию из оборота. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.12 КоАП РФ.