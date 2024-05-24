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В Туле пройдет «Всероссийская паркур лига»

В Туле пройдет «Всероссийская паркур лига»

1 и 2 июня межрегиональный этап проекта соберет 180 участников со центрального федерального округа.

Главная задача — создание качественных условия для соревнования детей и подростков, занимающихся паркуром в возрасте от 10 до 17 лет. 

Сутью проекта является проведение цепочки соревнований для детей и подростков, которые практикую паркур в соответствующих учреждениях (школах паркура). Помимо этого на протяжении реализации проекта присутсвую образовательные семинары и мастер-классы для целевой аудитории.

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Проект проходит в три этапа. Внутришкольный этап прошел в более чем 60 школах паркура из разных городов России, а так же в Белоруссии и Казахстане. В данном этапе приняло участие 1383 участников, 882 из которых успешно прошли во второй этап и справившись со всеми заданиями внутришкольного этапа.

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Межрегиональный этап встретит участников проекта в пяти федеральных округах, городами базирования стали Тула, Томск, Краснодар, Санкт-Петербург и Нижнекамск.

В каждом из городов участников ожидают соревнования в дисциплине спидран и фриран, для каждой возрастной категории мальчиков и девочек. Потом все финалисты межрегионального этапа встретятся в Туле, чтобы побороться за звание лучшего в своей возрастной категории и дисциплине.

Межрегиональный этап в Туле пройдет в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а).  

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Проект реализуется на средства гранта для некоммерческих организаций Фонда Президентских грантов, а так же при поддержке Министерства спорта Тульской области и партнерства с рядом коммерческих и некоммерческих организаций.

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