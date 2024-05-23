Юных тулячек приглашают на футбольный фестиваль

Фото из архива Myslo.

РФС открывает сезон футбольных фестивалей для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» 1 июня. В этом году они состоятся в 40 городах страны, в том числе и в Туле. В оружейной столице большой спортивный праздник пройдет 6 июня на стадионе академии «Арсенала».

Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

Как сообщают организаторы, для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля — это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Все спортивные активности на фестивалях проходят под контролем профессиональных тренеров, футболисток и футболистов из клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.