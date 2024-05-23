Что нужно знать о приёмной кампании — 2024: новые направления подготовки, стипендия и конкурс на бюджетные места

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Ректоры тульских вузов и министр образования Тульской области рассказали о главных особенностях поступления в учебные заведения в 2024 году.

Что предлагают колледжи

С 20 июня во всех колледжах региона стартует приёмная кампания. Более 53% девятиклассников решают продолжить обучение в системе среднего профобразования, говорит министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Оксана Осташко — С 2019 года количество заявлений на получение среднего образования увеличилось на 59%. Средний конкурс — 3 человека на место. В основном это касается специальностей, в которых трудоустройство практически гарантировано с момента обучения.

Алгоритм поступления в учреждения среднего специального образования не изменился: отправная точка — подача заявления через «Госуслуги». Срок — до 15 августа. Исключение составляют профессии, которые требуют творческих, физических и психологических испытаний, — документы принимаются до 10 августа.

Особыми правилами при поступлении смогут пользоваться Герои России, лица, награждённые тремя орденами Мужества, участники СВО. Чтобы воспользоваться правом упрощённого приёма, нужно предоставить документы, которые подтверждают это право.

Самые популярные у абитуриентов направления — уже традиционно «информационные системы и программирование», «информационная безопасность». Медицинские направления популярны тоже — в среднем 5 человек на одно место.

В 2024 году колледжи впервые осуществят приём по трём новым программам:

«оператор информационных систем и ресурсов», «мастер сельскохозяйственного производства» и «технологии индустрии красоты».

Расширен перечень колледжей, которые подготавливают педагогов.

Помимо прочего, министерство образования пролицензировало программу подготовки «эксплуатация беспилотных авиационных систем». По этому направлению предоставили 75 бюджетных мест (в прошлом году их было 25), учиться можно будет не только в Туле, но и в Ясногорском технологическом техникуме, и Болоховском машиностроительном техникуме.

Программа «Профессионалитет» расширяется в тульских колледжах. По сути, это вовлечение в образование учащихся колледжей и техникумов представителей профессиональных сообществ.

— Это знаковый проект для учреждений среднеспециального образования в вопросах дальнейшего трудоустройства, вхождения в рабочий коллектив. Надеюсь, наши выпускники выберут специальности, которые дадут им хорошую дорогу в жизнь, и останутся работать на тульских предприятиях.

Поступаем в вузы

В Туле два государственных вуза — Тульский педагогический и Тульский государственный университет, а также пять филиалов федеральных университетов и пять негосударственных вузов.

В 2024 году университетам выделили 3092 бюджетных места: наибольшее количество — по направлениям инженерного дела и технических наук.

Срок приёма документов — также с 20 июня.

Председатель комитета по науке и инноватике Тульской области Антон Панкратов рассказал также о нововведениях в рамках целевого обучения:

Антон Панкратов — С 1 мая в России начал действовать новый порядок организации целевого обучения в университетах: предложения заказчиков на заключение договоров на целевое обучение будут размещаться на единой платформе в сфере занятости «Работа России». Это общедоступный ресурс, на нём работодатели-заказчики должны разместить информацию не позднее 10 июня.

Тульский государственный университет

В вузе увеличилось количество бюджетных мест в области инженерной подготовки и здравоохранения. Изменилась программа подготовки по направлениям оборонно-промышленного комплекса: усилилась подготовка в области специальной робототехники, внедряется более активное прикладное применение искусственного интеллекта.

Впервые в этом году вузу выделили бюджетные места по направлению «педиатрия»:

17 из них будут представлены в целевом наборе.

Ректор ТулГУ Олег Кравченко отмечает особый интерес абитуриентов к информационным системам и технологиям.

Олег Кравченко — Мы запустили 14 программ дополнительного профессионального образования. Ребята, которые поступили на направления подготовки, не связанные с IT, смогут в течение года пройти переподготовку.

Помимо этого, абитуриенты, которые хотят поступить на это направление, но не набирают достаточный проходной балл, имеют возможность обучаться бесплатно.

180 баллов при поступлении достаточно набрать для того, чтобы университет оплатил обучение из своих средств.

Увеличился набор по программам военного обучения. Это позволяет получить дополнительную квалификацию и стать офицерами и сержантами запаса. Помимо этого, талантливые студенты могут претендовать на стипендии. Это федеральные и региональные стипендии, а также стипендии оборонных предприятий.

Тульский государственный педагогический университет

Педагогические направления вышли на второе место по популярности в России — в прошлом году они были на третьем месте.

Ректор ТГПУ Константин Подрезов отметил необычайный интерес абитуриентов к китайскому языку: