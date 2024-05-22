Россиянин пытался незаконно ввезти в Монголию старинный тульский самовар

Фото: Дальневосточное таможенное управление.

Мужчина заявил, что ехал на рыбалку и вез самовар для личных нужд, а не для продажи.

Житель Иркутской области пытался незаконно ввезти в Монголию пятилитровый тульский самовар. Старинную кухонную утварь обнаружили сотрудники таможенного поста Бурятской таможни. Мужчина не внес самовар в декларацию и никаких разрешительных документов на него не имел. Он заявил, что это его собственность уже 8 лет. В Монголию поехал на рыбалку, а самовар вез для личных нужд — кипятить воду.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, предмет правонарушения изъяли и направили на экспертизу. Эксперт определил, что самовар был изготовлен из латуни в период с 1904 по 1914 годы. Он является культурной ценностью, созданной более 100 лет назад. Предположительно, самовар был отлит на фабрике известного тульского купца Егора Александровича Ваныкина.

За недекларирование товара мужчине назначены административные штрафы. Так как гражданин не владел информацией о принадлежности самовара к культурным ценностям, суд признал совершение правонарушения по неосторожности. После уплаты штрафов самовар ему вернут.