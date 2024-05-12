Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»

Жанна Синкевич спустя четыре года возвращается в «Тулицу». Спортсменка родом из Курска, но уже выступала за тульскую команду в 2019 и 2020 году.
Вот немного информации для тех, кто не знаком с Жанной Синкевич:
Синкевич Жанна Сергеевна
Дата рождения: 28.09.1994
Родом из Курска
Позиция: Диагональная
Клубная карьера:
- «ЮЗГУ-АТОМ» (2012-2019)
- «Тулица» (2019-2020)
- «Спарта» (2020-2022)
- «Динамо-Метар» (2022-2023)
- «Локомотив» (2023-24)
Достижения:
- Серебряный призёр Суперлиги (2023/24)
- Бронзовый призёр Кубка России (2022)
- Серебряный призёр Высшей лиги А (2020)
- Бронзовый призёр Высшей лиги А (2017, 2018)