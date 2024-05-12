Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»

До этого спортсменка играла за «Локомотив».

Жанна Синкевич спустя четыре года возвращается в «Тулицу». Спортсменка родом из Курска, но уже выступала за тульскую команду в 2019 и 2020 году.

Вот немного информации для тех, кто не знаком с Жанной Синкевич:

Синкевич Жанна Сергеевна

Дата рождения: 28.09.1994

Родом из Курска

Позиция: Диагональная



Клубная карьера:

«ЮЗГУ-АТОМ» (2012-2019)

«Тулица» (2019-2020)

«Спарта» (2020-2022)

«Динамо-Метар» (2022-2023)

«Локомотив» (2023-24)

Достижения: