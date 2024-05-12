  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»

Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»

До этого спортсменка играла за «Локомотив».

Жанна Синкевич спустя четыре года возвращается в «Тулицу». Спортсменка родом из Курска, но уже выступала за тульскую команду в 2019 и 2020 году. 

Вот немного информации для тех, кто не знаком с Жанной Синкевич:

Синкевич Жанна Сергеевна
Дата рождения: 28.09.1994
Родом из Курска
Позиция: Диагональная

Клубная карьера:

  • «ЮЗГУ-АТОМ» (2012-2019)
  • «Тулица» (2019-2020)
  • «Спарта» (2020-2022)
  • «Динамо-Метар» (2022-2023)
  • «Локомотив» (2023-24)

Достижения:

  • Серебряный призёр Суперлиги (2023/24)
  • Бронзовый призёр Кубка России (2022)
  • Серебряный призёр Высшей лиги А (2020)
  • Бронзовый призёр Высшей лиги А (2017, 2018)

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:08 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Музей святой Матроны в Себино отпраздновал юбилей
Музей святой Матроны в Себино отпраздновал юбилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.