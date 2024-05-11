Боксер из Тулы Дмитрий Поляков стал серебряным призером первенства России

Дмитрий Поляков - верхний справа.

Соревнования проходили среди юниоров 17-18 лет во Владикавказе.

Вечером 10 мая в финальном поединке в весовой категории до 75 кг тульский спортсмен по очкам уступил москвичу Адаму Муртазалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Тульской области.

На пути к финалу Дмитрий Поляков обошел Степана Васильева из Читы, Андриана Попова из Калининградской области и Арсена Гаглоева из Республики Северная Осетия. Пробившись в число финалистов юниорского первенства страны, тульский спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России.

Сопровождал нашего боксера во Владикавказе старший тренер юниорской сборной Тульской области Василий Панферов. Дмитрий Поляков является воспитанником ДЮСШ города Узловая и тренируется под руководством Алексея Колоскова и Михаила Наумова.

