  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: тула - страница 5373 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: тула - страница 5373 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: тула - страница 5373 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Боксер из Тулы Дмитрий Поляков стал серебряным призером первенства России
Дмитрий Поляков - верхний справа.

Боксер из Тулы Дмитрий Поляков стал серебряным призером первенства России

Соревнования проходили среди юниоров 17-18 лет во Владикавказе.

Вечером 10 мая в финальном поединке в весовой категории до 75 кг тульский спортсмен по очкам уступил москвичу Адаму Муртазалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Тульской области. 

На пути к финалу Дмитрий Поляков обошел Степана Васильева из Читы, Андриана Попова из Калининградской области и Арсена Гаглоева из Республики Северная Осетия. Пробившись в число финалистов юниорского первенства страны, тульский спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России.

Сопровождал нашего боксера во Владикавказе старший тренер юниорской сборной Тульской области Василий Панферов. Дмитрий Поляков является воспитанником ДЮСШ города Узловая и тренируется под руководством Алексея Колоскова и Михаила Наумова.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
бокс
Люди
Василий ПарфеновДмитрий Поляков
Место
Тульская областьФедерация бокса по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекино торопливый обочечник едва не устроил ДТП
В Щекино торопливый обочечник едва не устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.