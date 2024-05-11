  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино торопливый обочечник едва не устроил ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино торопливый обочечник едва не устроил ДТП

В Щекино торопливый обочечник едва не устроил ДТП

Видео с опасной манерой вождения опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе перекрестка ул. Болдина и ул. Лукашина в Щекино. На записи видно, как водитель мчащего по обочине «Мерседеса» создал ситуацию, которая едва не привела к ДТП. 
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Мясново встретили очень упертого «учителя» на Renault
Дежурная часть
В Мясново встретили очень упертого «учителя» на Renault
сегодня, в 15:18, 54 1417 0
В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя
Дежурная часть
В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя
вчера, в 16:03, 33 2183 2
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
вчера, в 10:00, 11 1196 -1
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
Дежурная часть
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
9 мая, в 20:20, 43 2431 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 19:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Боксер из Тулы Дмитрий Поляков стал серебряным призером первенства России
Боксер из Тулы Дмитрий Поляков стал серебряным призером первенства России
SHAMAN пообещал записать песню с сыном погибшего участника СВО
SHAMAN пообещал записать песню с сыном погибшего участника СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.