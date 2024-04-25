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Тульские самбисты завоевали медали на первенстве ЦФО
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские самбисты завоевали медали на первенстве ЦФО

Юные спортсмены теперь имеют право участвовать в первенстве России.

С 23 по 26 апреля в Московской области проходит первенство ЦФО по самбо среди юношей 12-14 лет. 24 апреля спортсмены СШОР «Юность» заняли призовые места.

Егор Рябов завоевал золотую медаль в весовой категории до 46 кг. Павел Хилькович стал бронзовым призером в весовой категории до 46 кг. Спортсмены завоевали право принять участие в первенстве России.

Тренируются юные самбисты под руководством Владимир Бородаенко и Николай Ковях.

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