Тульские самбисты завоевали медали на первенстве ЦФО

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 23 по 26 апреля в Московской области проходит первенство ЦФО по самбо среди юношей 12-14 лет. 24 апреля спортсмены СШОР «Юность» заняли призовые места.



Егор Рябов завоевал золотую медаль в весовой категории до 46 кг. Павел Хилькович стал бронзовым призером в весовой категории до 46 кг. Спортсмены завоевали право принять участие в первенстве России.



Тренируются юные самбисты под руководством Владимир Бородаенко и Николай Ковях.