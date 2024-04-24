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Впервые в своей истории тульский АКМ стал серебряным призером Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

Впервые в своей истории тульский АКМ стал серебряным призером Кубка Петрова

С этим достижением команду поздравил губернатор Алексей Дюмин.

В Альметьевске состоялся четвертый матч финальной серии АКМ с «Нефтяником» в рамках Кубка Петрова. Игра завершилась победой хозяев. Счет в серии — 4:0.

Впервые в своей истории хоккейный клуб АКМ стал серебряным призером Кубка Петрова.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульских хоккеистов.

— В этом сезоне АКМ добился выдающегося результата — впервые в истории вышел в финал Кубка Петрова, где в упорной борьбе уступил более мастеровитой команде. Каждый из вас покорил сердца жителей региона и навсегда вписал свои имена в историю тульского хоккея. В финале оказались сильнейшие, серебряные медали АКМ — заслуженная награда за мастерство, силу духа, собранность и самоотдачу на льду. Каждую игру мы были с вами! Спасибо за незабываемый сезон. Мы вами гордимся!

В рамках сезона 2023/2024 тульская хоккейная команда провела 74 игры, в рамках регулярного чемпионата АКМ пропустил меньше всех шайб — 95. В розыгрыше Кубка Петрова вратарь Денис Попов установил новый рекорд ВХЛ по продолжительности сухой серии, она составила 206 минут и 32 секунды, а Сергей Теряев стал лучшим снайпером-защитником, забросив 16 шайб.

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