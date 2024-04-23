В Пролетарском районе Тулы ожидаются перебои с водой

Фото из архива Myslo

По информации «Тулагорводоканала», это связано с ремонтными работами на ул. Баженова.

В среду, 24 апреля, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Баженова, д. 8, 30, 7, 9, 10а, 10б, 12а, 14а,

ул. Кирова, д. 190, 192, 194, 194а, 196,

ул. Кутузова, д. 15-33, 35, 35а, 15б, 17а, 19а, 29а, 31а, 33а,

ул. Батищева, д. 20, 20б,

ул. Шухова, д. 17, 19, 21, 34-42,

частный сектор: ул. Бывший монастырь,

ул. Батищева,

ул. Л. Чайкиной,

пр-д Верхний,

пр-д Нижний,

пр-д Средний,

пер. Комбайновый.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.