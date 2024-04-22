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В Центральном парке прошёл забег «Эстафета 5х4,2»: репортаж Myslo
Фото Даниила Рыбака.

В Центральном парке прошёл забег «Эстафета 5х4,2»: репортаж Myslo

Здесь собрались самые активные и спортивные, чтобы выяснить, кого ноги несут быстрее!

Второй год подряд спортсмены из Тулы и других городов собираются в Центральном парке им. П. П. Белоусова, чтобы открыть беговой сезон. 21 апреля, несмотря на шквалистый ветер, любители, профессионалы и юные спортсмены вышли на дистанцию, чтобы поставить личный рекорд или просто получить удовольствие.

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Эстафета состояла из двух детских дистанций: 400 м для детей от 4 до 9 лет, 700 м для детей 10-15 лет. Для взрослых и детей старше 16 лет — дистанции 4,2 км и 5×4,2 км.

Дистанция 4,2 км отлично подошла тем, кто хотел самостоятельно проверить свою форму перед началом сезона. Забег на 5×4,2 км стал командным: участники преодолевали дистанцию 4,2 км и передавали друг другу эстафету. В сумме каждая команда пробежала полумарафон!

Для получения стартового пакета от участников требовался паспорт или другое удостоверение личности, а также (обязательно!) медицинская справка. Она доказывает, что участник допущен к соревнованиям медкомиссией.

Все формальности соблюдены, и участники готовы к забегу. Открывали второй день эстафеты «малышовые» дистанции: в них участвовали ребята от 4 до 9 лет. Мы поговорили с юными спортсменами и их родителями. Многие из взрослых, между прочим, тоже участвовали в забегах!

Это Лера Бреева с мамой Светланой Ульяновой. Спортсменки настроены решительно: цель — выиграть!

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— Настроение прекрасное, пришли за победой! Дочь участвует в первый раз на дистанции 400 м, а я — в командном забеге с командой «Тулачермета». У нас семья спортивная, иначе бы нас тут не было (смеется). Любим велосипеды, самокаты, бег… Ведём активный образ жизни!

Юная София также участвует в забеге на 400 метров. Говорит о себе скромно, но родители — мама Дарья и папа Евгений — её поддерживают: прекрасная спортивная семья!

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— Я люблю спорт, — говорит София. — Чем-то одним не занимаюсь, но мне нравится спортивный образ жизни. Поэтому сегодня пришла сюда с отличным настроением!

Всем составом участвовала в соревнованиях и семья Анастасии Виль и Сергея Дергунова. Братья Семён и Степан участвуют в забеге впервые, но не волнуются: хорошее подспорье в виде физической подготовки у них есть!

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— Сегодня замечательный день! Настоящий праздник — праздник единства спорта, детского заряда и энергии. Привели сынишек, чтобы они впервые поучаствовали в забеге на 400 м и забрали золотые медали. Мы спортивная семья: бегаем зимние трейлы, летние марафоны, поэтому решили к этому приобщить и детей. Помимо этого — обязательно велосипед, бассейн, пикники, байдарки, походы… В этом году все вместе планируем освоить ролики. Живём активно! 

Елена пришла на забег со своими любимыми мужчинами — сыном Николаем и мужем Николаем. Николай-старший говорит:

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— Сначала пробежит сын, потом я пробегу дистанцию для взрослых! Мы вообще спортивная семья — занимаемся хоккеем, бегом. 

Николай-младший добавляет:

— Папу буду обязательно поддерживать! В свободное время люблю… ходить! Рисовать или петь? Ну, мне такое не очень нравится!

Андрей Васюков участвует в личном забеге. Сын Дима — в детском на 400 м. Андрей признаётся:

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— Бегу, что называется, для души. Мы с сыном спортивные — катаемся на велосипеде, играем в футбол. Но и про неспортивные занятия не забываем!

 

Ищите себя и ваших знакомых в нашем фоторепортаже с места забега! Было весело!

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Автор:
сегодня, в 17:20 +2
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Событие
забег Эстафета 5х42
Место
ЦПКиО имени Белоусова
 

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