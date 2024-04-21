«Арсенал» сыграет с «Ленинградцем» 16 мая: ранее матч отменили из-за теракта в «Крокусе» 

Матч 24-го тура Первой лиги «Ленинградец» — «Арсенал» состоится 16 мая. Команды должны были сыграть 23 марта, но в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» было принято решение матч перенести.

Напомним, террористический акт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошёл 22 марта около 20:00 по московскому времени. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли не менее 145 человек, 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.