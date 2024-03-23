Об этом Myslo сообщили в пресс-службе тульского клуба.

Сегодня, 23 марта, в Рощино должен был состояться матч 24-го тура Первой лиги «Ленинградец» — «Арсенал». Ранее пресс-служба «Ленинградца» сообщала, что игра пройдет без зрителей.

Чуть позже в пресс-службе «Арсенала» заявили, что Российский футбольный союз принял решение отменить матч:

— В связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» принято решение об отмене матча 24-го тура «Ленинградец»-«Арсенал», который должен был пройти сегодня.

Мы скорбим о потерянных жизнях и выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто стал жертвой этой трагедии.