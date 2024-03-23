  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Матч «Ленинградец» — «Арсенал» отменен - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Матч «Ленинградец» — «Арсенал» отменен

Матч «Ленинградец» — «Арсенал» отменен

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе тульского клуба.

Сегодня, 23 марта, в Рощино должен был состояться матч 24-го тура Первой лиги «Ленинградец» — «Арсенал». Ранее пресс-служба «Ленинградца» сообщала, что игра пройдет без зрителей.

Чуть позже в пресс-службе «Арсенала» заявили, что Российский футбольный союз принял решение отменить матч:

— В связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» принято решение об отмене матча 24-го тура «Ленинградец»-«Арсенал», который должен был пройти сегодня.

Мы скорбим о потерянных жизнях и выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто стал жертвой этой трагедии.

Сюжет: Арсенал
Матч «Ленинградец» — «Арсенал» пройдет без зрителей 
Спорт
Матч «Ленинградец» — «Арсенал» пройдет без зрителей 
сегодня, в 12:12, 5 833 1
Бились о стену: «Арсенал» не смог взять астраханскую крепость
Спорт
Бились о стену: «Арсенал» не смог взять астраханскую крепость
19 марта, в 09:01, 16 10345 1
Перед матчем с «Волгарем» бомбардир «Арсенала» Окоронкво раздаст автографы 
Спорт
Перед матчем с «Волгарем» бомбардир «Арсенала» Окоронкво раздаст автографы 
18 марта, в 13:30, 5 847 0
Из-за матча «Арсенала» в Туле ограничат движение транспорта
Жизнь Тулы и области
Из-за матча «Арсенала» в Туле ограничат движение транспорта
17 марта, в 16:18, 1 1299 -1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:39 +1
Другие статьи по темам
Прочее
АрсеналфутболТулаотменили матчспорт
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Следком ищет очевидцев трагедии в «Крокус Сити Холле»
Следком ищет очевидцев трагедии в «Крокус Сити Холле»
Матч «Ленинградец» — «Арсенал» пройдет без зрителей 
Матч «Ленинградец» — «Арсенал» пройдет без зрителей 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.