Это круто и обалденно. «Арсенал» сыграл вничью на главном стадионе страны

Вот и в этот раз команды выдали яркий поединок, но победить не удалось никому. Хотя обе стороны имели все права на это рассчитывать.

Беда пришла откуда не ждали. В уже отлаженный игровой механизм

«Арсенала» по ходу пьесы приходится вносить существенные изменения. По

сравнению с предыдущим домашним матчем с Хабаровском ни в стартовом

составе, ни даже в запасе не было Короткова и Попова. Еще раньше выбыл

из-за травмы Гелоян. Только на второй тайм вышел Окоронкво. Четыре

боевых единицы — это вообще-то чуть меньше, чем полсостава. Вспомним,

что успешной осенью «Арсенал» практически все матчи играл одним

составом. Вот и получается, что Сторожук раз за разом бросает в бой все новые силы.

В «Лужниках» уже в стартовом составе вышли Суханов и Вакулич. Причем,

белорус Вакулич дебютировал за «Арсенал». После перерыва появился

Лайкин, а на концовку — еще один дебютант, молодой Арутюнов. Вновь стал

получать игровое время Ндука. По недавним еще меркам это кардинальная

тасовка состава. Впрочем, не зря же прошедшей зимой была такая усиленная селекция. Все оказалось кстати.

Начал «Арсенал» привычно бойко. В дебюте матча он действительно владел

преимуществом, и свершившийся пенальти, в общем-то, наработал. Да и

само нарушение, когда защитник руками вцепился в Баркова, не вызывало

сомнения. Будь уже в этот момент на поле Окоронкво, наверное, матч

развивался бы по другому сценарию, с фирменным быстрым голом. Но

пенальти пошел исполнять Макаров, пробил плохо, и вратарь хозяев Бабурин мяч отбил. Двенадцатая минута всего шла.

Все-таки даже верные моменты тоже надо уметь доводить до логического завершения, и матч в «Лужниках» стал лучшим этому подтверждением — что для «Торпедо», что для «Арсенала».

Туляки еще какое-то время дожимали соперника. Возможности с близкого

расстояния отправить мяч в ворота имели Зуев и Вакулич. О том, что

«Арсенал» создавал сопернику проблемы, свидетельствует и ранняя замена в «Торпедо». Уже на 26-й минуте покинул поле Манелов, и вместо него вышел запасной.

После игры Олег Кононов объяснил этот эпизод не тем, что

Манелов совершал какие-то невероятные ошибки, а просто наличием у него

желтой карточки. Тренер решил перестраховаться во избежание проблем. У

«Торпедо» уже были этой весной прецеденты, когда игрок за короткое время получал две желтых и удалялся. По факту, если удаления не случилось, а команда не проиграла, оказался прав.

Когда ты настолько расточителен в атаке, жди беды у своих ворот. За хозяев,

в общем-то, сыграл рикошет, когда мяч от штанги прилетел на ногу игроку

«Торпедо», и тот покатил под завершающий удар. Москвичев пробил

идеально — и мимо защитников, и так, что у Кокарева даже не было шансов

среагировать на удар. Отчасти, кстати, это было похоже на эпизод

несколькими минутами ранее. Вот только Вакулич так же, в касание, не смог

исполнить точный удар, а Москвичев сделал это мастерски.

После забитого мяча хозяева воспряли, и игра пошла практически без

опасных моментов, но по-прежнему бойко и неуступчиво.

Отчасти то, что «Арсенал» растерял вдруг свое очевидное преимущество,

можно было бы объяснить помпезностью обстановки. Все-таки

величественные «Лужники», главный стадион страны. Акустика, кстати, на

полупустом стадионе великолепная. Оба болельщицких сектора — и хозяев, и «Арсенала» создавал сильную активную поддержку. Московский фактор для нестоличных команд в прежние времена действительно имел место быть.

Однако в данном случае Александр Сторожук это обстоятельство отверг

категорически:

— Наоборот, я попросил игроков наслаждаться обстановкой. Получать

удовольствие от каждого касания, момента. Это редкость в нашей лиге

играть на таких стадионах, полях. Надо отдать должное «Торпедо», что оно может играть на такой арене. Это круто и обалденно.

А вот главный тренер автозаводцев Олег Кононов, работавший прежде в

«Арсенале», на вопрос, был ли для него подтекст в этом матче, ответил

утвердительно:

— В принципе в футболе всегда есть подтекст. И на игру с командой, где ты раньше работал, всегда есть подтекст. Конечно, хотелось выиграть. Так же, как и ребятам, которые раньше играли в этой команде.

Добавил также, что от работы в Туле у него остались положительные

воспоминания.

В общем-то оба тренера, пусть и не озвучив это напрямую, наверное,

остались довольны результатом. Олег Кононов рассказал, что в целом

«Торпедо» неплохо подготовилось к игре, и «Арсенал» ничем таким не

удивил. При этом в начале матче владел преимуществом и заработал

пенальти. Потом игра шла на равных. Назвал ничью боевой.

Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции философски

заметил, что если все закончилось 1:1, значит так должно и быть. Хотя, если

судить по моментам, по контролю мяча «Арсенал», по его мнению,

превзошел соперника.

Судьба матча фактически решилась в течение одной минуты. Сначала

защитник «Арсенала» нелепо обрезался в центре поля, и Москвичев в

одиночестве убежал к воротам Кокарева. Пока бежал, о многом, наверное,

успел передумать, но так и не решил, как этот буллит использовать.

Приблизился к штрафной и, понимая, что соперники за спиной его уже как

на крыльях догоняют, ударил. Кокарев среагировал, момент оказался

исчерпан.

Пока торпедовцы переживали, что счет не стал 2:0 в их пользу, «Арсенал»

ответил быстрой атакой, защита «Торпедо» тоже слегка подрастерялась,

пытаясь просчитать как будет развиваться атака — у игрока, делавшего

передачу, был еще вариант покатить налево во фланг под быстрый прорыв.

Но получилась проникающая передача в штрафную. Окоронкво принял,

ушел от защитника и пробил. Все, как мы помним и любим. Счет стал 1:1.

Ничья по меньше мере сохранила «Арсенал» на чистом четвертом месте,

дающем право бороться за выход в Премьер-лигу. И, между прочим, когда

Сторожуку сказали, что весенний «Арсенал» по результатам выглядит хуже

осеннего, он с этим не согласился. Сказал, что качество игры нынешней

команды лучше, по сравнению с осенней. «Там выигрывали, реализовывая

один момент. Сейчас создаем за игру три-четыре момента и в принципе

доминируем. Впереди еще восемь игр. Зачем сейчас подводить итоги».

Ну рано так рано. Тем более, что «Арсенал» ждет очень трудная неделя. В

среду играть в Махачкале с прямым конкурентом — «Динамо», а в

воскресенье принимать на своем стадионе «Аланию».

«Торпедо» — «Арсенал» — 1:1 (1:0).

Нереализованный пенальти: Макаров (12, вратарь).

Голы: Москвичёв (37) — 1:0, Окоронкво (84) — 1:1.

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Шевченко, Иваньков, Манелов (Роганович,

26), Чурич (Кузьмичёв, 86), Москвичёв, Горбунов (Тугарев, 46), Полоз

(Червяков, 72), Шамкин, Стефанович (Гонгадзе, 72).

«Арсенал»: Кокарев, Суханов, Ботака-Иобома, Большаков, Вакулич, Кайнов

(Ндука, 70), Лёвин, Макаров (Лайкин, 46), Зуев (Арутюнов, 80), Ткачёв

(Бахар, 70), Барков (Окоронкво, 46).

Предупреждены: Манелов, Полоз — Лайкин, Арутюнов.

Судья — Роман Сафьян (Москва).

20 апреля. Москва. Стадион «Лужники».