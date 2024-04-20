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«Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо»

Счет в матче 1:1.

В Москве завершился матч 28-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1. Гол у хозяев забил на 37-й минуте Владимир Москвичев. У оружейников отличился Джонатан Окоронкво на 84-й минуте.

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