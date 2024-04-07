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Туляки заняли призовые места на Кубке Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Туляки заняли призовые места на Кубке Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини

Минспорта Тульской области опубликовало результаты наших спортсменов.

5 апреля состоялся Кубок Московской области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Тульские спортсмены заняли призовые места:

  • 3 место — Николай Суслов (классический бодибилдинг),
  • 3 место — Дмитрий Павлов (классический бодибилдинг).

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6 апреля состоялся Кубок Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Сборная команды Тульской области показала следующие результаты:

  • 1 место — Юрий Бурмистров (классик физик),
  • 1 место — Евгений Савченко (менс физик до 173 см),
  • 2 место — Ольга Голикова (фитнес-бикини),
  • 3 место — Дарья Дядченко (боди-фитнес).

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