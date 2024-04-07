Туляки заняли призовые места на Кубке Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини

5 апреля состоялся Кубок Московской области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Тульские спортсмены заняли призовые места:
- 3 место — Николай Суслов (классический бодибилдинг),
- 3 место — Дмитрий Павлов (классический бодибилдинг).
6 апреля состоялся Кубок Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Сборная команды Тульской области показала следующие результаты:
- 1 место — Юрий Бурмистров (классик физик),
- 1 место — Евгений Савченко (менс физик до 173 см),
- 2 место — Ольга Голикова (фитнес-бикини),
- 3 место — Дарья Дядченко (боди-фитнес).