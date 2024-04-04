В Заречье определили самых сильных отцов юных спортсменов

Фотографии предоставлены ДЮСК «Чемпион»

В соревнованиях приняли участие 32 человека. Сильнейшие из них получили памятные сувениры и подарки.

В тренажерном зале зареченского детско-юношеского спортклуба «Чемпион» состоялось спортивное мероприятие, приуроченное к 95-летию Зареченского округа Тулы.

В тренажерном зале, оборудованном совместно с Фондом Президентских грантов по программе «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан», собрались родители юных спортсменов. Организаторы решили определить самого сильного папу – бороться за это почётное звание пришли 32 претендента.

Турнир прошел в два этапа: сначала участники соревновались в подтягиваниях и жиме половины своего веса. Задача – выполнить упражнение максимальное количество раз.

Второй частью состязания стала тяга вертикального блока – здесь нужно было взять максимальный вес. Все участники турнира были награждены памятными сувенирами, а тройка самых сильных отцов получила дополнительные подарки за волю к победе.