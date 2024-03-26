Тулячки завоевали золото и серебро первенства ЦФО по боксу

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Королеве завершилось первенство ЦФО по боксу. Победу одержали тулячки Дарья Шумакова (девушки 13-14 лет, 40 кг), Ксения Фёдорова (девушки 15-16 лет, 54 кг) и Дарья Липовская (девушки 15-16 лет, 70 кг).

В финалах своим соперницам уступили и заняли вторые места Карина Мирошниченко (девушки 13-14 лет, 54 кг), Дарья Корякина (девушки 13-14 лет, 70 кг), Мария Баранова (девушки 15-16 лет, 48 кг) и Елизавета Горбунова (девушки 15-16 лет, 52 кг).

Накануне в финалах турнира среди юниорок 17-18 лет Виктория Фёдорова (54 кг) и Полина Горбунова (75 кг) также стали серебряными призёрами соревнований.

Возглавлял тульскую команду старший тренер женской сборной Тульской области Владимир Ульянов.