Бились о стену: «Арсенал» не смог взять астраханскую крепость

Фото Алексея Пирязева.

Не забили, но хотя бы и не пропустили. «Арсенал» по-прежнему в борьбе за выход в РПЛ.

«Арсенал» – «Волгарь» – 0:0.

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Карамарко, Большаков, Попов, Кайнов, Макаров (Мацукатов, 82), Лёвин (Ботака-Иобома, 88), Гелоян, Ткачёв (Хабибов, 82), Барков (Бахар, 46).

Предупреждены: Кайнов – Гилязетдинов, Косарев.

Судья – Михаил Черемных (Пермь).

18 марта. Тула. Центральный стадион.

С каждым разом очки даются все труднее. Вот и с «Волгарем», который идет на последнем месте, разошлись по нулям. А кому легко? Из четырех команд, идущих во главе турнирной таблицы, победу в минувшем туре смог одержать только «Акрон». «Арсенал» сыграл вничью, «Химки» с махачкалинским «Динамо» вообще проиграли. Вот вам и предсказуемость результатов. Отставание от лидера туляки сократили до двух очков, зато вылетели пока из тройки лучших команд лиги.

Главный тренер астраханского «Волгаря» Сергей Павлов на послематчевую пресс-конференцию пришел практически счастливым человеком. Конечно же, рассказал, что его команда хорошо выдержала заданную на игру линию и даже имела подходы, чтобы забить. Ну а кто бы после 0:0 не рассуждал о том, что могли забить и победить? Да и ничейный трофей, заработанный астраханцами в Туле, несправедливым не назовешь. Команда действительно хорошо подготовилась и знала, чего хотела и как этого добиться.

В то же время приезд в Тулу для Сергея Александровича – очевидно приятное событие. Он с удовольствием вспомнил период, когда здесь работал, сказал, что испытывает ностальгию по тем временам, передал привет болельщикам. Павлов ведь один из тех тренеров, расставание с которым в Туле было максимально теплым. Перед отъездом Сергей Александрович даже встречался с губернатором Алексеем Дюминым, ему была высказана благодарность за то, что вывел команду в Премьер-лигу, а также вручена Почетная грамота губернатора за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

В этом плане Сергей Павлов даже не один из, а единственный. Никакой другой тренер с Почетной грамотой из «Арсенала» не уходил.

Стоит ли удивляться, что на вопрос о шансах нынешней тульской команды на повышение Сергей Александрович ответил позитивно. В том смысле, что после трудного начала сезона «Арсенал» в конце осени показывал ведь лучший футбол в лиге. Поэтому потенциал для борьбы за выход в РПЛ у команды и сейчас есть, матчей впереди еще много. Так что тем, кого серьезно насторожили две подряд ничьи с аутсайдерами, интересно будет познакомиться со взглядом со стороны.

Александр Сторожук в этой игре смог даже немного удивить, внеся перемены в стартовый состав. Вместо Ботаки вышел хорватский легионер Карамарко. Учитывая, насколько неохотно главный тренер делает перестановки в стартовом составе, замена интересная. Однако сказать что-то конкретное о действиях хорватского защитника в этом матче сложно. Работы у обороны предсказуемо было немного. Возможно, в этом тоже состоял замысел – дать обыграться с партнерами в условиях, когда защите точно не придется все девяносто минут биться в авральном режиме.

Ботака, кстати, тоже на поле в концовке появился – когда надо было усиливать давление на соперника в его штрафной. Все-таки этой весной Ботака уже показал себя в атаке – забил «Черноморцу», имел еще какие-то голевые моменты. В этой игре Ботака активно шел в борьбу, но пополнить свой бомбардирский счет или сделать удачную скидку на партнера не получилось.

Другая перестановка в стартовом составе была предсказуемой – на острие атаки с первых минут теперь играл Барков, а после перерыва вместо него вышел Бахар. Собственно, альтернативы такой перестановке пока нет. Однако ни одному, ни другому проявить себя не удалось. Да и как тут проявить, если никакого оперативного пространства соперник не дает. Перекатывать мяч в районе штрафной – сколько угодно. Однако все малейшие лазейки к воротам были намертво перекрыты. Футболисты «Черноморца» как раз на этом и погорели, позволив «Арсеналу» свободно разыгрывать мяч в своей штрафной. «Кубань» вышла более мобилизованной на игру в обороне, и отбилась. «Волгарь» же еще более был настроен на оборону.

Пройти такие редуты можно, наверное, с помощью дальних ударов. В первом тайме опасно примерился дальним ударом из-за штрафной Сергей Ткачев. Во втором – Гелоян. В обоих случаях вратарь «Волгаря» Одоевский с этими опасностями справился. Можно припомнить еще удар со штрафного в концовке Большакова, но там мяч пролетел рядом со штангой. Для игры, где комбинационная игра на подступах к воротам не очень получается, наверное, не очень много. Правда, и Барков, и Бахар по своему полумоментику все-таки выгрызли. Барков в начале матча пытался в падении замкнуть скидку на дальнюю штангу Кайнова, а Бахар накоротке обыгрался с Гелояном и даже смог ударить по воротам.

Сложно не согласиться со Сторожуком – переиграли соперника полностью, не хватило забитых мячей. Какая часть этой фразы ключевая? Переиграли полностью – да. Но соперник и сам против этого не возражал, намеренно отдав инициативу. Очевидно, отчасти рассчитывал и на удачную контратаку. Ведь какие-то возможности для взятия ворот у своей команды Павлов увидел. Но к такому развитию событий были готовы и хозяева поля, ошибок не допустили.

А насчет забитых мячей – готовых рецептов, как взламывать такую плотную оборону ни у кого нет. Иногда чтобы послать мяч в ворота, нужно хотя бы немного везения. С приближением финального свистка, когда «Арсенал» перешел просто на давление и навесы в штрафную, фортуна в виде удачно отскочившего мяча, конечно, могла улыбнуться, но не улыбнулась. Характерно, что главный тренер «Арсенала» все равно называет такую манеру бредом – «у нас нет качеств для такой игры». Поэтому хозяева до последних минут пытались искать удачу в том комбинационном с футболе с переводом мяча с фланга на фланг, который уже приносил результат. Только когда время безнадежно улетало, пошли навесы.

На вопрос, насколько в такой игре мог бы оказаться полезен Окоронкво, Александр Сторожук не дал конкретного ответа, назвав все подобные рассуждения домыслами и догадками. Правда, уже позже, отвечая на другой вопрос, сказал, что в играх с аутсайдерами на первый план выходит индивидуальное мастерство. Вот какой-то изюминки в атаке, чертовщинки, неожиданного креатива и правда не хватало.

Терять два раза подряд очки с аутсайдером – не очень хорошая тенденция. Но, если вспомнить слова многомудрого Павлова о том, что команде надо набрать ход и матчей впереди много, может и хорошо, что эта не очень удачная серия случилась именно сейчас, когда «Арсенал» только вкатывается в сезон, еще ищется та самая командная химия, о которой любит иногда порассуждать главный тренер.

Что бы там ни было, сейчас важно сохранить позиции в лидирующей группе, и не разбазарить их в матчах против команд, уступающих в классе. Потому что задача на сезон будет определяться позже, в апреле, когда пойдут игры с прямыми конкурентами. Но там и футбол будет другой. Никто в собственной штрафной всей командой окапываться не будет.

