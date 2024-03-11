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Тульский полицейский в выходной день задержал грабителя

Тульский полицейский в выходной день задержал грабителя

Молодой рецидивист похитил из магазина 20 дезодорантов стоимостью более 5500 рублей.

Днем 9 марта в дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле обратилась сотрудница супермаркета, расположенного на проспекте Ленина. Женщина сообщила, что посетитель торговой точки совершил открытое хищение предметов личной гигиены – 20 дезодорантов общей стоимостью свыше 5500 рублей.

В этот момент рядом с супермаркетом оказался командир ОБ ППСП УМВД России по г. Туле Евгений Титов. В выходной день майор полиции был не при исполнении. Услышав крики продавщицы и заметив спешно уходящего мужчину, он быстро сориентировался и бросился наперерез.

Полицейский представился, предъявил служебное удостоверение и предложил мужчине вернуться в магазин для выяснения всех обстоятельств инцидента. Злоумышленник отказался и попытался скрыться. Евгений задержал его и удерживал до приезда наряда ППС.

Задержанным оказался ранее судимый и нигде не работающий 21-летний туляк. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, летом прошлого года Евгений Титов также в выходной день вступился за женщину, которую избил бывший муж и задержал дебошира.

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