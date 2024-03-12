Алексей Дюмин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России

Глава региона отметил, что эта служба всегда была и остается важным звеном в правоохранительной системе региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-исполнительной системы Тульской области! Поздравляю вас со 145-летием образования уголовно-исполнительной системы России!

Ваша служба всегда была и остается важным звеном в правоохранительной системе региона. Вы с честью выполняете служебный долг, обеспечивая не только исполнение уголовных наказаний, но и социальную адаптацию и ресоциализацию граждан, нарушивших закон.

Своим профессионализмом и добросовестным исполнением служебных обязанностей вы вносите большой вклад в сохранение стабильной обстановки в исправительных учреждениях региона.

Уверен, что вы будете и дальше с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать верховенство закона.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в службе на благо Тульской области и всего нашего государства!