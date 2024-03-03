Пятая «Ночная лыжная гонка» в Туле: 700 участников и визит олимпийского чемпиона

Фото Максима Котенева.

2 марта на базе центра «Веденино» на Косой Горе прошла пятая «Ночная лыжная гонка» памяти заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

В этом году участникам очень повезло с погодой: комфортный небольшой мороз и солнце, которое еще успели увидеть первые старты. Всё это создало атмосферу праздника, а участников в этот раз собралась больше, чем обычно.

Поучаствовать в забеге решили более 700 человек. Возраст самых маленьких участников — от двух лет, а самых старших — далеко за 70.

Во время торжественного открытия к собравшимся обратился заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:

— Для нас большая честь принимать на тульской земле спортсменов со всей страны. Уже в пятый раз этот день становится праздником здорового образа жизни, спорта и лыжных гонок. Пусть эти соревнования будут яркими и интересными! Желаю вам блестящих побед и новых спортивных достижений!

Гостей гонки ждал сюрприз. В «Веденино» приехал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Александр Легков. Он общался со спортсменами, фотографировался и давал напутствия участникам:

— Я очень рад, что сегодня оказался здесь. Мое детство проходило в Подмосковье, в Москве, и Вячеслав Веденин всегда был рядом. Мы смотрели на него с восхищением, фотографировались, а сколько крылатых фраз связано с этим человеком! Память о нем живет, и это замечательно, потому что это достойный пример для всех спортсменов.

Глядя на таких героев, как Вячеслав Веденин, мы понимали, что не можем подвести их, старались успешно выступать, много тренироваться, не жалеть себя, слушать тренера и родителей.

Я хочу сказать всем спортсменам, которые сегодня пришли, чтобы поучаствовать в гонке: тренируйтесь, старайтесь и всё получится! Желаю вам удачи!

Соревнования получились жаркими. Взрослые преодолели дистанции 5, 10 и 20 км, а дети — 600 метров и 2 км.

Участники поделились впечатлениями с Myslo.

Андрей, Ирина и Дмитрий Никитины:

— Мы приехали из Алексина, чтобы ребята поучаствовали в гонке. Родители мальчиков катаются на лыжах, они любители. Старшем внуку 9 лет, он занимается этим видом спорта профессионально, участвует в соревнованиях. Младший, глядя на него, тоже решил поучаствовать. Ему всего 4,5 года, и это его первая гонка. Мы не гонимся за результатом, участие — уже победа. Ну и эмоции, атмосфера здесь потрясающая!

Алена, Антон, Даня и Диана Мойс:

— Пришли всей семьей: дочке 7 лет и сыну 10 лет. Они с малых лет занимаются лыжами профессионально. Ну, а мы поддерживаем детей, иногда катаемся с ними, но сегодня решили просто болеть.

Детям лыжи очень нравятся, и мы довольны. Этот вид спорта хорошо развивает координацию, дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе и дает заряд энергии.

Пришли сегодня на гонку за эмоциями. Будем хорошо проводить время, болеть за детей, пить чай с вкусняшками. Это отличный праздник спорта!

Вячеслав и Марина Самсоновы:

- Мы очень любим лыжи, и стараемся участвовать во всех соревнованиях. Это всегда праздник, классные эмоции, целое событие.

Мы на лыжах с детства, живем в селе Рылево, и это едва ли не самое главное зимнее развлечение для нас. У нас там не такая оборудованная трасса, поэтому здесь нам очень интересно. А сегодня еще и Александра Легкова увидели! Обычно мы болели за него перед телевизором, а тут он рядом с нами. Класс!