В Рогожинском парке Тулы появилась площадка для занятий северной ходьбой

Фото пресс-службы администрации Тулы.

2 марта в Рогожинском парке состоялось открытие проекта «Рогожинские старты: будем долго жить!». Данная площадка стала седьмой по счету в Туле, где под руководством инструкторов северной ходьбой смогут заниматься все желающие, независимо от возраста.

Как сообщает администрация Тулы, на спортивный праздник в Рогожинский парк пришли более полусотни любителей северной ходьбы. После торжественной части состоялась разминка, инструктаж и массовый старт.

Новая площадка для занятий была организована по просьбе туляков. Сейчас дистанция в парке составляет 850 метров, с наступлением тепла маршрут будет увеличен.

Расписание бесплатных занятий:

вторник — 13.00;

среда — 18.30;

четверг — 10.00;

суббота — 9.00.

Запись по телефонам: 8 915 691-00-37 Елена, 8 920 740-60-08 Светлана.