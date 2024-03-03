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В Рогожинском парке Тулы появилась площадка для занятий северной ходьбой
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Рогожинском парке Тулы появилась площадка для занятий северной ходьбой

Дистанция в парке составляет 850 метров.

2 марта в Рогожинском парке состоялось открытие проекта «Рогожинские старты: будем долго жить!». Данная площадка стала седьмой по счету в Туле, где под руководством инструкторов северной ходьбой смогут заниматься все желающие, независимо от возраста. 

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Как сообщает администрация Тулы, на спортивный праздник в Рогожинский парк пришли более полусотни любителей северной ходьбы. После торжественной части состоялась разминка, инструктаж и массовый старт. 

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Новая площадка для занятий была организована по просьбе туляков. Сейчас дистанция в парке составляет 850 метров, с наступлением тепла маршрут будет увеличен.

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Расписание бесплатных занятий:

  • вторник — 13.00;
  • среда — 18.30;
  • четверг — 10.00;
  • суббота — 9.00. 

Запись по телефонам: 8 915 691-00-37 Елена, 8 920 740-60-08 Светлана.

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