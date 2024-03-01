На Косой Горе пройдет ночная лыжная гонка

2 марта в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет ночная лыжная гонка, посвященная памяти ЗМС СССР, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.
Данное спортивное мероприятие состоится уже в пятый раз.
Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км.
Как сообщает минспорт Тульской области, всех участников и гостей ожидают зрелищные старты, угощения и приятные сюрпризы.
Порядок старта:
Дистанция 600 м
- 17.30 Мальчики М1 — 2014-2015
- 17.30 Девочки Д1 — 2014-2015
- 17.40 Мальчики М2 — 2016-2017
- 17.40 Девочки Д2 — 2016-2017
- 17.50 Мальчики М3 — 2018 и моложе
- 17.50 Девочки Д3 — 2018 и моложе
Дистанция 2 км
- 17.55 Ср. юноши — 2008-2009
- 17.55 Ср. девушки — 2008-2009
- 18.00 Мл. юноши — 2010-2011
- 18.05 Мальчики М0 — 2012-2013
- 18.10 Мл. девушки — 2010-2011
- 18.15 Девочки Д0 — 2012-2013
Дистанция 10 км
- 18.30 Ст. юноши — 2006-2007
- 18.30 Мужчины В3 — 1964-1973
- 18.30 Мужчины В4 — 1954-1963
Дистанция 5 км
- 18.30 Ст. девушки — 2006-2007
- 18.30 Женщины В3 — 1964-1973
- 18.30 Женщины В4 — 1954-1963
- 18.30 Мужчины В5 — 1953 и старше
- 18.30 Женщины В5 — 1953 и старше
Дистанция 20 км
- 18.50 Мужчины — 1994-2005
- 18.50 Мужчины В1 — 1984-1993
- 18.50 Мужчины В2 — 1974-1983
- 18.50 Женщины — 1994-2005
- 18.50 Женщины В1 — 1984-1993
- 18.50 Женщины В2 — 1974-1983
Подать заявку на участие можно заранее по электронному адресу [email protected] или в день гонки с 15.00 до 16.30 в лыжероллерном центре «Веденино».