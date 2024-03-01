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На Косой Горе пройдет ночная лыжная гонка
Фото из архива Myslo.

На Косой Горе пройдет ночная лыжная гонка

Приглашаются все желающие.

2 марта в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет ночная лыжная гонка, посвященная памяти ЗМС СССР, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Данное спортивное мероприятие состоится уже в пятый раз.
Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км.

Как сообщает минспорт Тульской области, всех участников и гостей ожидают зрелищные старты, угощения и приятные сюрпризы.

Порядок старта:

Дистанция 600 м

  • 17.30 Мальчики М1 — 2014-2015
  • 17.30 Девочки Д1 — 2014-2015
  • 17.40 Мальчики М2 — 2016-2017
  • 17.40 Девочки Д2 — 2016-2017
  • 17.50 Мальчики М3 — 2018 и моложе
  • 17.50 Девочки Д3 — 2018 и моложе

Дистанция 2 км

  • 17.55 Ср. юноши — 2008-2009
  • 17.55 Ср. девушки — 2008-2009
  • 18.00 Мл. юноши — 2010-2011
  • 18.05 Мальчики М0 — 2012-2013
  • 18.10 Мл. девушки — 2010-2011
  • 18.15 Девочки Д0 — 2012-2013

Дистанция 10 км

  • 18.30 Ст. юноши — 2006-2007
  • 18.30 Мужчины В3 — 1964-1973
  • 18.30 Мужчины В4 — 1954-1963

Дистанция 5 км

  • 18.30 Ст. девушки — 2006-2007
  • 18.30 Женщины В3 — 1964-1973
  • 18.30 Женщины В4 — 1954-1963
  • 18.30 Мужчины В5 — 1953 и старше
  • 18.30 Женщины В5 — 1953 и старше

Дистанция 20 км

  • 18.50 Мужчины — 1994-2005
  • 18.50 Мужчины В1 — 1984-1993
  • 18.50 Мужчины В2 — 1974-1983
  • 18.50 Женщины — 1994-2005
  • 18.50 Женщины В1 — 1984-1993
  • 18.50 Женщины В2 — 1974-1983

Подать заявку на участие можно заранее по электронному адресу [email protected] или в день гонки с 15.00 до 16.30 в лыжероллерном центре «Веденино».

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