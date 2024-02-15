Хоккейный АКМ в непростом матче обыграл «Рязань-ВДВ»

Фото пресс-службы АКМ.

Счет в матче туляки открыли на 11-й минуте: Максим Казаков из-за лицевой линии нашел на пятаке Максима Лазарева, и нападающий АКМ поразил ворота Даниила Чечелева. Спустя 44 секунды удалось удвоить преимущество: гол на счету Руслана Шамсутдинова. Рязанцы быстро сократили отставание: шайбу забросил Александр Гордин.

Во второй двадцатиминутке АКМ забил гол уже на 19-й секунде, в сольном проходе отличился Иван Лапшин. После такого бодрого начала у хозяев было два удаления подряд. Одну из попыток рязанцы реализовали: Руслан Алиев сделал счёт 3:2.

Тульская команда добилась успеха в одной из позиционных атак: Андрей Виноградов точнейшим броском поразил ворота гостей. За 6 минут до конца второго отрезка игры у АКМ было вновь удаление, гости воспользовались шансом и забили.

В третьем периоде хоккеист АКМ Денис Почивалов поставил точку в матче — 5:3, победа туляков.

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— Всех тульских болельщиков с победой! В этом матче на соперника, где играет много опытных игроков, ничто не давило. Смотрели предыдущую встречу со «Звездой»: была солидная, хорошая игра с их стороны. У нас есть определенные сложности с составом. Главное, победили, всех поздравляю.