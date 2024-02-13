Тульский АКМ добыл победу в матче с «Химиком»

Фото пресс-службы АКМ.

12 февраля АКМ в Ледовом дворце провел вторую игру последней домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

Наши хоккеисты обыграли действующего обладателя Кубка Петрова воскресенский «Химик» со счетом 3:1. У туляков отличились Максим Лазарев, Никита Мокин и Максим Рассейкин. У гостей забил шайбу Владислав Джиошвили.

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— С победой всех тульских болельщиков! Попали в непростую ситуацию в самом начале игры: два ведущих игрока выбыли, и весь матч играли в две пары защитников. Спасибо ребятам за их волю к победе, они проявили характер.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой.

— Благодаря большой воле и мастерству тульские хоккеисты одержали победу над сильным и опытным соперником. Наши парни — на финишной прямой регулярного чемпионата. Сейчас важна каждая игра, необходимо набирать очки!

14 февраля АКМ предстоит сыграть на домашней площадке с ХК «Рязань-ВДВ», а 16 февраля — со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.