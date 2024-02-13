  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский АКМ добыл победу в матче с «Химиком» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский АКМ добыл победу в матче с «Химиком»
Фото пресс-службы АКМ.

Тульский АКМ добыл победу в матче с «Химиком»

Счет — 3:1.

12 февраля АКМ в Ледовом дворце провел вторую игру последней домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

Наши хоккеисты обыграли действующего обладателя Кубка Петрова воскресенский «Химик» со счетом 3:1. У туляков отличились Максим Лазарев, Никита Мокин и Максим Рассейкин. У гостей забил шайбу Владислав Джиошвили.

Главный тренер АКМ Сергей Решетников:

— С победой всех тульских болельщиков! Попали в непростую ситуацию в самом начале игры: два ведущих игрока выбыли, и весь матч играли в две пары защитников. Спасибо ребятам за их волю к победе, они проявили характер.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой.

— Благодаря большой воле и мастерству тульские хоккеисты одержали победу над сильным и опытным соперником. Наши парни — на финишной прямой регулярного чемпионата. Сейчас важна каждая игра, необходимо набирать очки!

14 февраля АКМ предстоит сыграть на домашней площадке с ХК «Рязань-ВДВ», а 16 февраля — со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:55 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Туле более 100 единиц техники устраняли последствия ледяного дождя
Ночью в Туле более 100 единиц техники устраняли последствия ледяного дождя
«Арсенал» подписал контракт с хорватским защитником
«Арсенал» подписал контракт с хорватским защитником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.