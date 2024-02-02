«Михайловцы» 2015 года рождения приняли участие в «Русской классике» на Красной Площади

1 февраля на ГУМ-катке в сердце столицы прошёл товарищеский матч на открытом воздухе между командами 2015 г.р. «Академия Михайлова» и ЦСКА.

Организатором мероприятия выступила компания «Полипласт». Соперники встречались меньше месяца назад в рамках Кубка ФХМ. Тогда два состава «михайловцев» одержали победу над «армейцами» и опередили их в итоговом зачёте на три очка, заняв первое место.

Всех участников ждала праздничная атмосфера, сладкие подарки от талисмана «Академии Михайлова» – Тульского Мастера, зажигательная музыка и отличное настроение. Ну и как же без поддержки: обе команды гнали вперёд на протяжении всего матча болельщики!

Игра проходила в формате «5 на 5» и длилась 3 периода по 20 минут. В этот раз удача оказалась на стороне ЦСКА.

Во время послематчевых рукопожатий юные «михайловцы» преподнесли своим соперникам сюрприз: подарки от компании «Полипласт», а затем ребята сделали совместное фото в центральном круге ГУМ-катка. После праздника игроков обеих команд ожидало вкусное угощение.