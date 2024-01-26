Тульский АКМ обыграл «Норильск»

Первый период начинался под диктовку АКМ, хозяева проводили множество атак. Однако, счёт открыли гости при игре в большинстве, усилиями Алексея Мастрюкова. Туляки ответили голом в одной из атак ближе к концу первого игрового отрезка матча: Иван Васин бросал от синей линии и попал в Дениса Почивалова, который упал, но нашел шайбу возле себя и, стоя на коленях, поразил ворота соперника. Хоккеисты ушли на перерыв при счёте 1:1.

На вторую двадцатиминутку хозяева вышли с боевым настроем, не давая сопернику подобраться к воротам Игоря Сапрыкина, при этом постоянно проводя позиционные атаки. Однако следующий гол пришел после выигранного вбрасывания: Глеб Петров сначала выиграл борьбу возле борта и отдал пас на Максима Афанасьева, который, в свою очередь, перевел на Андрея Виноградова. Наш защитник бросил по воротам, и шайба отскочила прямиком на клюшку Глеба Петрова, который вывел АКМ вперед. Прошло чуть меньше 3 минут, и к воротам устремился Максим Казаков и, продемонстрировав индивидуальное мастерство, увеличил преимущество в счёте. Период закончился со счётом 3:1 перед финальным отрезком основного времени.

Третий период начался. Большую часть времени игра была в средней зоне. Подопечные Сергея Решетникова выстроили грамотную оборону, не позволяя «Норильску» подобраться к воротам. Игра стала напряженнее уже ближе к концу основного времени. АКМ получает удаление, и гости берут тайм-аут. На финальный штурм «Норильск» вышел вшестером, заменив вратаря, — это дало свои плоды. Владислав Калетник мощным броском в дальний угол реализует численное преимущество, даря надежду на то, чтобы отыграться. Однако сделать этого не удалось. Счёт 3:2 — «АКМ» одерживает 9-ю победу подряд.

Статистика матча: Броски: 70-52; Броски в створ: 38-24; Голы: 3-2; Вбрасывания: 29-27; Блокированные броски: 19-15; Силовые приемы: 8-6; Отборы: 3-0; Потери: 0-0; Перехваты: 4-3; Время в атаке: -; Штраф: 8-12.

1:0 — 07:51 — Алексей Мастрюков (Владислав Калетник, Макар Ваулин)

1:1 — 17:42 — Денис Почивалов (Иван Васин, Максим Лазарев)

2:1 — 33:15 — Глеб Петров (Андрей Виноградов, Максим Афанасьев

3:1 — 36:00 — Максим Казаков (Максим Рассейкин, Сергей Теряев)

3:2 — 58:29 — Владислав Калетник (Сергей Яневский, Алексей Мастрюков)

Евгений Филинов, и. о. главного тренера «Норильска»:

— Хочу поздравить команду соперника с победой. По нашей игре могу сказать, то мы недисциплинированно сыграли второй период. Шесть минут подряд удалений, что повлияло на ход матча и результат в целом.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ: