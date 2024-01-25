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Мошенники взломали аккаунт тулячки на Wildberries и сделали заказ на 162 тысячи рублей

Мошенники взломали аккаунт тулячки на Wildberries и сделали заказ на 162 тысячи рублей

Женщина написала заявление, полиция проводит проверку.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ольга Серегина. Женщина заявила, что мошенники взломали её личный кабинет на Wildberries и сделали заказ на огромную сумму:

— С кредитной карты, которая привязана к кабинету, оплатили покупку двух телефонов, беспроводной мыши, наушников, двух игровых мониторов, SSD-накопителя и игровой консоли Sony PlayStation. Адрес доставки — небольшой городок в Казахстане. Разумеется, как только я обнаружила, что стала жертвой мошенников, написала отказ на товар. Но Wildberries отменили только один заказ, в котором было два телефона. А все остальное, на 113 000 рублей, они отменять отказываются. Говорят, что не подлежит отмене. 

По нашей информации, женщина уже обратилась с заявлением в полицию, правоохранители проводят проверку.

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сегодня, в 17:00 +4
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