Мошенники взломали аккаунт тулячки на Wildberries и сделали заказ на 162 тысячи рублей

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ольга Серегина. Женщина заявила, что мошенники взломали её личный кабинет на Wildberries и сделали заказ на огромную сумму:

— С кредитной карты, которая привязана к кабинету, оплатили покупку двух телефонов, беспроводной мыши, наушников, двух игровых мониторов, SSD-накопителя и игровой консоли Sony PlayStation. Адрес доставки — небольшой городок в Казахстане. Разумеется, как только я обнаружила, что стала жертвой мошенников, написала отказ на товар. Но Wildberries отменили только один заказ, в котором было два телефона. А все остальное, на 113 000 рублей, они отменять отказываются. Говорят, что не подлежит отмене.

По нашей информации, женщина уже обратилась с заявлением в полицию, правоохранители проводят проверку.